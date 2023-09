Ferrari campagna autunno inverno 2023 – “La bellezza è il piacere che deriva dalla velocità, colta nel suo scatto iniziale, in tutto il suo potenziale simbolico e progettuale. È il movimento che nasce da un’idea, è l’estetica che cattura l’unicità del transitorio, è il presagio di ciò che sta per compiersi”.

Nella sua descrizione della collezione Ferrari autunno inverno 2023 2024, il Direttore Creativo Rocco Iannone anticipa le impressioni e le atmosfere cinematografiche della nuova campagna pubblicitaria scattata a Milano da Heji Shin, talentuosa fotografa tedesco-coreana nota per i suoi ritratti e le sue opere visive attraverso l’arte, il cinema, la musica e la moda.

La stessa idea di “beauty in motion”, in continuo divenire e in accelerazione, ispira una serie di immagini in cui l’energia, il lusso e la sensualità dell’universo Ferrari sono evocati attraverso sensazioni e sentimenti in modo assoluto.

Quella presenza e quella potenza sono incorporate nella fotografia d’autore, catturate nei gesti del corpo, emanate dalle sfumature emozionali delle luci e delle stratificazioni cromatiche ricreate dall’obiettivo di Shin – artista ingaggiata per la campagna Ferrari proprio per la sua prospettiva provocatoria e oltre gli schemi.

La bellezza del movimento diventa concreta, reale, totalizzante, riflessa negli sguardi decisi, nel dinamismo fluido delle silhouette, nelle pieghe sottili e nelle drappeggiature vive dei tessuti. Le linee, le forme e la materia trasmettono tutta la potenza e la bellezza dello stile Ferrari, diventando tangibili anche oltre lo schermo.

In primo piano, i capi e gli accessori simbolo della nuova collezione, in quella costante contaminazione di stilemi e codici differenti che stagione dopo stagione evolve attraverso finiture esclusive e lavorazioni sapienti in equilibrio tra il workwear e il tayloring.

Ferrari campagna autunno inverno 2023: le immagini

