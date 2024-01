Pitti Uomo Gennaio 2024 American Vintage: il brand ha presentato una collezione che cattura l’essenza del tempo e dello stile. La T-Shirt bianca e il denim, due capi iconici, sono stati rivisitati per creare un look che unisce generazioni.

Jeans Nero e White T-Shirt, il duo perfetto di American Vintage, incarnano un’estetica classica che non passa mai di moda. Questa combinazione, sinonimo di stile ed unicità, vede il denim trasformarsi nel pezzo forte del guardaroba maschile. La T-Shirt bianca, versatile e sempre alla moda, può essere abbinata con un pull a scollo rotondo o a V, ampia o Slim Fit, offrendo un look raffinato in ogni contesto.

I capi American Vintage sono noti per le loro linee morbide che si adattano a qualsiasi forma del corpo, tagli essenziali e l’uso di filati pregiati naturali. Questi elementi distintivi rendono i capi iconici ma mai banali, amati e scelti da intere generazioni.

La maglietta bianca Fizvalley, un classico del guardaroba, presenta un taglio dritto che si adatta a qualsiasi stile e stagione. È il complemento perfetto per i jeans Yopday, un modello iconico con un taglio cropped, vita media, cavallo basso e gamba dritta. Questa combinazione esprime un senso di essenzialità senza mai cadere nella banalità.

L’uomo American Vintage è il portavoce di uno stile ben definito, che si riflette nell’affermazione di un back to basic autentico e minimalista. Questo stile incarna l’essenza del dna di American Vintage, un marchio che si distingue per la sua capacità di interpretare i classici in modo fresco e contemporaneo.

Il marchio American Vintage, ispirato dagli Stati Uniti, è stato fondato nel 2005 a Marsiglia da Michaël Azoulay. Colpito dall’atmosfera rilassata e dagli ampi spazi americani, Azoulay ha deciso di rivisitare la t-shirt, trasformandola in un capo di base intramontabile. Con il passare delle stagioni, le collezioni di American Vintage si sono evolute, offrendo capi sempre più elaborati e strutturati. Oggi, il marchio propone un guardaroba completo, dove i colori e i tessuti, che rappresentano il dna della Maison, suscitano emozioni e definiscono uno stile unico e riconoscibile.

