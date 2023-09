F1 GP Monza 2023 Ciesse Piumini x Alfa Romeo F1 Team Stake: lo storico brand italiano di abbigliamento urbano e sportivo che fa capo al Gruppo Mittel, torna in pista con Alfa Romeo F1 Team Stake, di cui è partner ufficiale dal 2022, per presentare in anteprima la nuova Race jacket.

Ciesse Piumini, il cui heritage è da sempre indissolubilmente legato al mondo dello sport, trova la sua affinità elettiva di valori e storia con un player di primo piano nel motorsport, che da sempre rappresenta un’eccellenza, e la nuova Race jacket, presentata in anteprima all’interno del paddock e dell’Hospitality di Alfa Romeo F1 Team Stake, esprime i valori di italianità, determinazione, dinamismo, sport e avventura alla base della consolidata partnership.

La Race jacket, espressione della tecnologia, funzionalità, ricerca, stile e performance, è stata progettata per essere indossata a qualsiasi temperatura e condizione climatica grazie al tessuto certificato Polartec Power Shield e a uno shape ergonomico stile anorak.

La giacca, dotata di una membrana bio based certificata, realizzata con il 48% di biomateriali vegetali di origine non alimentare e non OGM, è un capo traspirante, idrorepellente e sostenibile.

Queste tecnicità sono enfatizzate dalle termonastrature interne, e dalle laserature logate Ciesse Piumini presenti sulla schiena e sul cappuccio che favoriscono la ventilazione e la traspirabilità. Performante e tecnologico, il capospalla esprime un importante concetto di branding grazie ai tira-zip in lycra logati, alle stampe a contrasto, alle ampie e confortevoli tasche frontali e alla zip laterale a chiusura totale.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.