Fast X auto: esce oggi nelle sale italiane l’atteso nuovo capitolo della serie, e per ogni film la direttiva principale dei realizzatori e di Dennis McCarthy, supervisore di lunga data delle auto, è quella di ampliare la portata della cultura automobilistica intrinseca nel DNA di Fast. Presentando al pubblico vetture audaci e innovative ad alte prestazioni, uniche nel loro genere, e introducendo al contempo anche i veri classici, che si tratti di Tuner o Muscle Car, la Fast Saga mantiene saldamente il suo posto all’apice del cinema automobilistico.

Per più di 15 anni, a partire da Tokyo Drift, i realizzatori di Fast si sono rivolti a McCarthy per la cura e la costruzione di veicoli speciali per questi film, e Fast X non fa eccezione.

Per gli appassionati di auto, non credo esista al mondo un franchise migliore, ha commentato McCarthy. Non ci sono altri progetti a cui lavoro che mi danno questo tipo di libertà di creare le auto che amo. Ad ogni film aumentiamo il numero di auto, l’azione, il numero delle componenti, davvero il numero di qualsiasi cosa.

Fast X auto: tutti i veicoli del film

Nel regno di Fast, le auto sono estensioni di ogni personaggio. In Fast X, le auto sono più fresche, più veloci e più potenti che mai.

La Dodge Charger Daytona Banshee SRT di Dom Toretto, una concept car 100% elettrica . La bellezza delle linee ed il lignaggio della Dodge nera hanno catturato l’attenzione di McCarthy, e si adattano perfettamente al personaggio di Dom.

di Dom Toretto, una . La bellezza delle linee ed il lignaggio della Dodge nera hanno catturato l’attenzione di McCarthy, e si adattano perfettamente al personaggio di Dom. La Nissan Z del 2023 di Tess.

del 2023 di Tess. La raffinata sensibilità tecnologica di Cipher, si abbina perfettamente a un elegante prototipo di Delorean con portiere ad ali di gabbiano.

con portiere ad ali di gabbiano. Dante guida la più recente moto adventure Touring della Harley Davidson , la Pan America 2022. Jason Momoa, appassionato motociclista e collezionista di automobili d’epoca, ha abbinato il colore dello smalto che porta alle unghie, alla moto.

, la Pan America 2022. Jason Momoa, appassionato motociclista e collezionista di automobili d’epoca, ha abbinato il colore dello smalto che porta alle unghie, alla moto. L’inclinazione di Roman a fare le cose in grande, è personificata da una Pagani del 2022 da 7 milioni di dollari .

. L’auto preferita da Tej è un’hypercar di fabbricazione americana, la Hennessy Venom F5Coupe del 2023, del valore di 2,75 milioni di dollari .

. La Datsun 240Z nera/marrone del 1971 di Han è in sintonia con l’amore di Sung Kang per le auto d’epoca.

Tutte le auto di Fast X: le foto più spettacolari del film

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.