James Bond superyacht film 007: se pensiamo a “James Bond“, cosa ci viene in mente? Di sicuro pensiamo all’attore principale, alla bellissima Aston Martin DB5, alle scene di lotta o alla fantastica colonna sonora? Sicuramente, gli yacht non sono una delle prime cose a cui si pensa quando si parla di James Bond.

Finora, la serie di 007 si è sviluppata in 27 film, con cinque agenti 007 diversi, tantissime scene di azione, inseguimenti in auto spettacolari e una valanga di gadget creativi, ma anche tanto lusso.

Ed ecco dove entrano in gioco gli yacht. Nel corso degli anni, sono stati presentati una moltitudine di barche in diversi film, con differenti scopi: che fosse per inseguire o catturare il cattivo, alcuni di questi yacht erano molto esclusivi e costosi. Di solito l’attenzione è concentrata sulle fantastiche auto che Mr. Bond guida, e giustamente. Ma anche i superyacht presentati nei film meritano di essere menzionati.

James Bond superyacht film 007: 5 imbarcazioni di lusso

Nel film del 1995 “GoldenEye”, viene presentato un lussuoso yacht a tre ponti utilizzato come nascondiglio del cattivo. Il film presenta la nave come Manticore, ma il vero nome dello yacht è Northern Cross ed è una nave costruita nel 1991 in Svezia dalla Marinteknik Verkstads AB.

Il superyacht, alimentato da due motori Caterpillar, offre una sistemazione per un massimo di dieci ospiti e otto membri dell’equipaggio, incluso il capitano. Inizialmente apparteneva ad un imprenditore finlandese, prima di essere ristrutturato e venduto per 7 milioni nel 2006. Ad oggi, lo yacht è in vendita con un prezzo di € 2.295.000. Oltre al Northern Cross, nel film vediamo anche Pierce Brosnan raggiungere lo yacht su un iconico Riva Aquarama.

Il film del 1987 in cui debutta Timothy Dalton come 007 vede l’attore paracadutarsi sul ponte di poppa di uno yacht nella sequenza pre-titoli iniziali. Il nome dello yacht era Moonmaiden II ed è attualmente conosciuto come Trafalgar. Costruito nel 1975 offre abbastanza spazio per ospitare dieci ospiti in cinque cabine e nove membri dell’equipaggio. Nel 2016 è stato ristrutturato e adesso la nave è in vendita a un prezzo di € 2.350.000.

Il cantiere navale britannico Sunseeker International ha consegnato il Predator 108 chiamato Casino Royale, proprio come il primo film con Daniel Craig. Il Predator 108 di Sunseeker International era la tana del cattivo Le Chiffre (interpretato da Mads Mikkelsen). Costruito nel 2004 ha quattro cabine per ospitare fino a otto persone e quattro membri dell’equipaggio.

Un altro yacht che ha fatto la sua comparsa sul grande schermo è Regina, che in Skyfall del 2012 ha ospitato Daniel Craig e la sua controparte femminile, Severine (interpretata da Bérénice Marlohe). Costruito nel 2011 può ospitare fino a dodici persone, con un equipaggio di otto membri. L’interno in mogano e le superfici laccate rendono questo yacht ancora più elegante.

La più grande imbarcazione apparsa in un film di James Bond è il Kingdom 5KR (Nabila) del cantiere navale italiano Benetti, con una lunghezza di 86 m. Apparso nel film “Mai dire mai” con Sean Connery come protagonista, il Kingdom 5KR può ospitare fino a 22 persone.

Credit image cover: Ed Miller.© 2021 Danjaq, LLC and MGM. All rights Reserved

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.