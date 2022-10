Falconeri X Pardo Yachts: la nuova capsule collection

Falconeri X Pardo Yachts – Il cantiere ha annunciato la nuova collaborazione con il raffinato marchio italiano specializzato nella creazione di maglieria di cashmere e nei filati naturali di altissima qualità, perfettamente in linea con la filosofia di Pardo Yachts.

La partnership tra i due brand ha portato alla nascita di una capsule collection composta da una selezione di capi di abbigliamento che combinano alla perfezione l’alta qualità delle materie prime, che da sempre contraddistingue Falconeri, con l’atmosfera marittima propria del mondo di Pardo Yachts. Frutto della collaborazione, oltre a camicie e T-shirt in lino freschissimo, l’immancabile smanicato reversibile in tessuto tecnico e cashmere ultrafine, prodotto evergreen del marchio.

Il parallelismo si delinea spontaneamente con valori cardine comuni alle due filosofie. Spiccano l’attenzione al dettaglio, il rispetto per l’ambiente e la sostenibilità, nonché l’attenzione riservata alla tradizione e all’italianità.

Che si parli di filati finissimi o di essenze in legno pregiate, gli elevati standard di qualità che caratterizzano i prodotti dei due brand sono concreti e tangibili. Il lusso effortless espresso dai capi Falconeri si adatta così perfettamente alle linee iconiche e distintive degli scafi Pardo Yachts, riconosciuti in tutto il mondo come sinonimo di qualità.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.