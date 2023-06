Filson primavera estate 2024: il brand è il produttore leader di articoli indispensabili per gli appassionati di outdoor. È il marchio preferito da pescatori, ingegneri ed esploratori, marinai e minatori e chiunque sia amante della vita all’aria aperta. Filson è nato nel 1897 come azienda di abbigliamento e produttrice di coperte, specializzata in articoli per vestire coloro che partecipavano alla corsa all’oro del Klondike.

La corsa all’oro è poi tramontata, ma Filson ha continuato ad ascoltare gli uomini che conducevano una vita all’aria aperta e le loro esigenze. Filson continua a realizzare i suoi prodotti con i migliori materiali e garantisce ogni capo che produce. Con il tempo, il nome di Filson è diventato sinonimo di affidabilità, credibilità e negli anni ’60, la reputazione di brand come produttore di abbigliamento per esterni si è diffusa in tutto il mondo.

La giacca Tin Cloth, Cruiser foderata è realizzata in cotone cerato impermeabile, materiale impiegato da oltre un secolo per le attività sportive e forestali nelle piovose foreste del nord-ovest del Pacifico. Il taglio lungo i fianchi consente un facile accesso alle tasche e alle cinture portaoggetti oltre ad assicurare una vestibilità impeccabile del capo.

L’interno è foderato con il tessuto Filson di rivestimento idrorepellente fatta eccezione per le maniche, la cui fodera in poliestere agevola la vestibilità a strati. Per la chiusura frontale e i polsini sono impiegati dei bottoni metallici. Taschini sul petto e tasche cargo con patta. Orlo regolabile con bottoni.

Il borsone da viaggio di grandi dimensioni di Filson è realizzato in Rugged Twill idrorepellente e resistente all’abrasione per anni di utilizzo affidabile. Le cinghie dei manici in pelle premium italiana di vitello corrono lungo tutta la borsa per il trasporto di attrezzature pesanti. La tracolla regolabile e rimovibile in pelle consente di portare la borsa a spalla o a tracolla.

