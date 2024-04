Il nuovo modello di orologio G-Shock x Propaganda 2024 ha l’iconico serpente, emblema del brand, e un pattern mimetico.

G-Shock e Propaganda Clothing hanno annunciato il lancio del loro nuovo modello di orologio, il GA-2100-1A1PPGD24, che segna la seconda collaborazione tra i due brand. Il successo del loro primo modello in collaborazione lanciato nel 2021 ha spinto G-Shock e Propaganda Clothing a rinnovare la partnership.

Il GA-2100-1A1PPGD24 si basa sul popolare modello GA-2100 di G-Shock, ed integra l’iconico serpente di Propaganda su un cinturino dalle vibranti tonalità arancio, mentre il fondello è decorato con un pattern mimetico che omaggia l’Italia. Per celebrare il lancio, l’orologio sarà disponibile in un “special pack” esclusivo, che include una drawstring bag personalizzata che richiama il design del nuovo modello.

G-Shock è il marchio di orologi noto per la sua straordinaria resistenza e tecnologia innovativa, parte del gruppo Casio. Lanciato nel 1983, G-Shock è diventato sinonimo di durabilità e funzionalità avanzate, progettato per resistere a shock estremi e condizioni ambientali avverse. È molto popolare tra gli sportivi, gli appassionati di avventura e coloro che cercano orologi che sopportano lo stress quotidiano senza compromessi di stile.

Propaganda Clothing è un brand di moda urbana che si distingue per il suo approccio audace e le sue grafiche distintive. Focalizzato sulla cultura streetwear, il brand mescola influenze contemporanee e tradizionali per creare capi di abbigliamento e accessori che parlano alla giovane generazione urbana. Conosciuto per le sue collaborazioni creative e il design innovativo, Propaganda Clothing si rivolge a coloro che vogliono esprimere la propria individualità attraverso la moda.

Fonte G-Shock

Copyright Image: Sinergon LTD