Breitling Avenger 2023: per oltre 20 anni, l’Avenger di Breitling ha accompagnato in prima linea l’avventura ad alta quota. Ideato per i piloti, è un orologio che può affrontare le cabine di pilotaggio più ardue, senza mai tirarsi indietro. Ma non serve essere un asso dell’aviazione per apprezzarne l’audace design, l’eccezionale resilienza e la funzionalità sempre un passo avanti.

Breitling aggiorna la collezione Avenger con un nuovo design incentrato su eleganti dettagli ispirati all’aviazione, materiali impermeabili e l’aggiunta del potente Calibro di manifattura Breitling 01 ai suoi modelli cronografici. La nuova gamma si declina in tre formati. Un cronografo da 44 mm, un GMT automatico da 44 mm e un automatico da 42 mm.

Per tutti gli esemplari sarà possibile scegliere tra un cinturino in pelle militare con fibbia déployante ad ardiglione e un bracciale in acciaio inossidabile a tre file con fibbia déployante per regolazioni minime. Ogni versione è impermeabile fino a 300 m. Il tonneau a botte non sarà forse per tutti, ma chiunque apprezzerà la maneggevole funzionalità e la costruzione resistente alla corrosione.

Breitling Avenger 2023: B01 Chronograph 44 E Night Mission

La forza alle spalle del nuovo cronografo Avenger è il calibro di manifattura Breitling 01 con una riserva di carica approssimativa di 70 ore e una garanzia di cinque anni nonché la certificazione di cronografo COSC. Per svelare la meccanica di precisione del movimento, i cronografi sono dotati di fondello aperto in vetro zaffiro.

I modelli principali presentano un quadrante colorato (blu, verde, nero o sabbia) e una lunetta girevole dei 60 minuti in acciaio inossidabile. Gli indici a bastone snelliscono il quadrante, mettendo in primo piano la lancetta cronografica a punta rossa. Da notare il motivo dell’impugnatura della corona e della lunetta e i nuovi pulsanti quadrati, progettati per garantire la massima fluidità di misurazione del tempo.

Per chi è alla ricerca di un look ancora più audace, il cronografo Avenger Night Mission, con un vivace quadrante giallo o nero carbone, presenta una cassa e una lunetta realizzate completamente in ceramica antigraffio. Fondello, corona, pulsanti e fibbia sono invece in robusto titanio, fornendo il migliore rapporto forza-peso di qualsiasi metallo. Le cifre del quadrante offrono una leggibilità superiore in particolare sul quadrante nero, appositamente realizzato in fibra di carbonio resistente.

Breitling Avenger 2023: Automatic GMT 44

Apprezzata da piloti e da chi vola spesso, una lancetta GMT offre una lettura immediata dell’orario Zulu lungo la lunetta girevole di 24 ore. Il diametro è uguale a quello del cronografo, con un profilo più compatto. L’Avenger Automatic GMT si declina nelle versioni con quadrante nero o blu navy, con un cinturino in pelle militare o un bracciale in acciaio inossidabile a tre file. È alimentato

dal Calibro Breitling 32 certificato COSC, che fornisce circa 42 ore di riserva di carica e ha una garanzia di due anni.

Breitling Avenger 2023: Automatic 42

Questo orologio ben equilibrato ha tutta la robustezza dei suoi fratelli maggiori, ma in soli 42 mm di diametro. Realizzato in acciaio, l’Avenger Automatic si declina nelle versioni con quadrante nero o blu navy, con un cinturino in pelle militare o un bracciale in acciaio inossidabile a tre file.

È sostenuto dal movimento automatico a tre lancette del Calibro Breitling 17 certificato COSC, che fornisce fino a 38 ore di riserva di carica con una garanzia di due anni.

