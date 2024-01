La nuova collezione G-Star RAW autunno inverno 2024 vede protagonista il denim e un design all’avanguardia. La collezione fonde l’estetica workwear classica con tante innovazioni che ridefiniscono il comfort senza sacrificare l’autenticità.

La collezione autunno inverno 2024 2025 di G-Star RAW si colloca all’incrocio tra l’estetica classica del workwear e l’avanguardia del denim-design. Questa nuova serie di capi si distingue per il suo approccio sofisticato al “cocooning”, che ridefinisce il concetto di comfort attraverso l’uso di tecnologie innovative e una sapiente combinazione di tessuti. Il risultato è una collezione che offre morbidezza e comfort senza sacrificare la durabilità e l’autenticità del denim, un materiale tanto caro al marchio.

Uno degli elementi salienti della presentazione della nuova collezione di G-Star RAW è stato il famoso jet privato a grandezza naturale, una creazione artistica di Maarten Baas, che ha progettato questo aereo in denim per il brand lo scorso anno in occasione della Milano Design Week 2023.

G-Star RAW è il marchio olandese di abbigliamento che si è affermato come uno dei leader nel settore del denim sin dalla sua fondazione nel 1989 ad Amsterdam. Inizialmente noto come Gap Star, il brand ha cambiato il proprio nome in G-Star per il mercato globale, evitando confusione con il noto marchio americano Gap.

Da allora, G-Star RAW ha rivoluzionato il concetto di jeans, introducendo innovazioni come l’uso del denim grezzo, non trattato (raw denim), che ha permesso agli amanti della moda di personalizzare il proprio look attraverso l’usura naturale del tessuto. Questo approccio ha dato vita a una tendenza globale, rendendo i jeans grezzi un must-have per gli appassionati di moda. La filosofia di G-Star si basa sull’idea di “Luxury Denim for the Streets”, combinando l’alta qualità del denim con un design ispirato alla moda urbana e streetwear.

La filosofia produttiva di G-Star RAW si distingue per un forte impegno verso l’innovazione e la sostenibilità. Il marchio ha sempre posto grande enfasi sulla responsabilità ambientale e sociale, promuovendo l’uso di materiali sostenibili e pratiche produttive etiche. Uno degli esempi più significativi di questa direzione è la collaborazione con il designer e attivista ambientale Pharrell Williams, che ha portato alla creazione di collezioni realizzate con materiali riciclati, come il denim prodotto da bottiglie di plastica riciclate.

Inoltre, G-Star si impegna costantemente nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie e tecniche di produzione che riducano l’impatto ambientale, mantenendo allo stesso tempo elevati standard di qualità e design. Questo approccio pionieristico ha posizionato G-Star RAW come un brand all’avanguardia nel settore della moda, guadagnandosi il rispetto e l’ammirazione di consumatori consapevoli e attenti all’ambiente.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD