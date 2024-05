Eberhard & Co Traversetolo 2024: il best seller che continua a stupire

Il Traversetolo di Eberhard & Co., nato nel 1996, continua a stupire con una nuova versione 2024 che presenta un quadrante color carta da zucchero.

Traversetolo, uno dei modelli più iconici di Eberhard & Co., nato nel 1996, è considerato un pioniere tra gli orologi con casse di grandi dimensioni. Con un diametro di 43 mm, all’epoca della sua uscita, stupì per le sue dimensioni imponenti, ottenendo un immediato successo che mantiene ancora oggi. Questo segnatempo, con il suo design essenziale e leggibile, abbinato a un movimento a carica manuale solido e affidabile, si presenta ora in una veste completamente nuova che ne rinnova il fascino.

La novità principale del Traversetolo è il quadrante, incorniciato da una lunetta in acciaio lucido, che si colora di una originale tonalità carta da zucchero. Questo colore fresco e luminoso è perfetto da indossare durante la stagione primaverile ed estiva, e si abbina splendidamente con i numeri arabi e le lancette di colore bianco. Questo contrasto rende il quadrante facilmente leggibile, conservando l’eleganza tipica dei segnatempo Eberhard & Co.

Il nuovo quadrante carta da zucchero del Traversetolo è disponibile con due opzioni di cinturino, che aggiungono ulteriore versatilità a questo modello. È possibile scegliere tra il bracciale in acciaio Chaland, che dona un tocco di modernità e robustezza, o un cinturino in pelle effetto vintage, anch’esso color carta da zucchero, che crea un elegante effetto ton-sur-ton.

Il Traversetolo è disponibile in due versioni che offrono esperienze diverse a seconda dei gusti dell’appassionato di orologi. La versione classica presenta un fondo impresso a conio con scritte in rilievo, che richiama la tradizione e la solidità dei modelli storici di Eberhard & Co. Per chi invece preferisce un tocco più moderno, la versione vitré offre un fondo in vetro zaffiro che permette di ammirare il movimento interno, mostrando la maestria artigianale che anima questo segnatempo.

Nonostante le sue dimensioni imponenti, il Traversetolo è stato progettato per garantire un comfort ottimale al polso. La cassa, seppur robusta, è ergonomicamente bilanciata, rendendolo adatto sia per l’uso quotidiano che per occasioni speciali. Questo equilibrio tra dimensioni e comfort ha contribuito a mantenere il Traversetolo tra i best seller di Eberhard & Co. per oltre due decenni.

La nuova versione del Traversetolo, con il suo quadrante carta da zucchero, è pensata per essere il compagno ideale durante le stagioni più calde. La freschezza del colore e la luminosità del design lo rendono un accessorio perfetto per completare qualsiasi outfit estivo, aggiungendo un tocco di eleganza.

Fonte Eberhard & Co

Copyright Image: Sinergon LTD