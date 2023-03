Breitling Top Time Ford Thunderbird: gli anni ’60 sono stati un decennio di sperimentazione, divertimento, libertà ed energia. La parola d’ordine per quei giorni era vivere la vita alla massima velocità: in sella a una moto per lunghi viaggi o a bordo di un’auto sportiva aumentando i giri. Willy Breitling, fondatore di terza generazione, percepì questo cambio di passo e si decise a progettare un cronografo non convenzionale, che catturò la verve del periodo. E lo chiamò Top Time.

Breitling Top Time Ford Thunderbird: il nuovo orologio Classic Cars

Fin dagli esordi, il Top Time è stato incentrato sull’azione ed è diventato rapidamente uno dei preferiti tra gli appassionati di motori e del mondo della moda. Considerato uno dei primi cronografi ugualmente ricercati da uomini e donne, i suoi audaci disegni grafici hanno

conquistato le riviste e il grande schermo (James Bond, la spia preferita al mondo, addirittura ne indossava una versione nel film del 1965 Thunderball).

Quella tradizione ricca di spirito continua anche oggi con la collaborazione tra Breitling e alcuni dei nomi più cool del mondo dei motori per

creare i propri design Top Time – marchi come Deus Ex Machina e Triumph Motorcycles per le moto, Ford Thunderbird e Mustang, Chevrolet Corvette e Shelby Cobra per le autovetture.

La collezione aggiornata Classic Cars oggi include anche il modello Ford Thunderbird con cinturino rosso e quadrante bianco candido che attira l’attenzione verso il logo Thunderbird e le lancette rosse del cronografo. I quattro orologi presentano i colori e gli emblemi delle rispettive controparti delle auto sportive risalenti agli anni ’50 e ’60 e sotto il cofano sono ora tutti dotati di un nuovo motore di cui vantarsi: il calibro di manifattura Breitling 01.

Questo eccezionale movimento di manifattura, i cui raffinati meccanismi sono visibili attraverso il fondello trasparente in vetro zaffiro, è dotato di una riserva di carica di circa 70 ore e una garanzia di cinque anni. Presentato per la prima volta nel 2009, il calibro Breitling 01 è uno dei movimenti cronografici più apprezzati del settore, progettato per la massima precisione, affidabilità e funzionalità. Per alloggiare il calibro, la cassa del Top Time è stata ottimizzata e ora offre un’impermeabilità maggiore di 100 m.

Gli elementi di design includono il cinturino in stile racing in pelle traforata, la scala tachimetrica per la misurazione della velocità e i contatori a contrasto «squircle» (non proprio quadrati, non proprio tondi) che rievocano i contagiri vintage dei cruscotti. E proprio come il suo predecessore degli anni ’60, ispirato allo stile, la cassa in acciaio inossidabile da 41 mm del Top Time è una dimensione inconfondibile per chiunque ami auto e orologi.

Le Classic Cars

La Ford Thunderbird fu presentata nel 1954 durante il primo salone dell’auto di Detroit del dopoguerra. Fu pubblicizzata come cabriolet divertente da guidare che faceva sentire la propria presenza attraverso il suo design di lusso, la sua struttura solida e la teatrale pinna posteriore. La Thunderbird non era tanto per vivere la vita nella corsia veloce quanto per lunghi giri tra comfort e stile. Le prime due generazioni restano i modelli più collezionabili, con la prima versione a due posti soprannominata «Classic Bird» (1955–1957) e la successiva versione a quattro posti detta «Square Bird» (1958–1960).

Prodotta tra il 1964 e il 1974, la prima generazione di Ford Mustang colpiva per il design compatto e sportivo. Con alcuni modelli adatti alle famiglie e altri ideali per i più sfegatati sportivi e amanti della velocità, divenne l’auto scelta per viaggiare in America negli anni ’60. Fece inoltre la sua comparsa in alcuni dei film più popolari dell’epoca. Un’autentica leggenda ancora in produzione, anche se gli esperti sanno che le Mustang migliori furono quei primissimi modelli che contribuirono a catturare lo spirito libero degli anni ’60.

La seconda generazione di Chevrolet Corvette, negli anni dal 1963 al 1967, è la versione più ricercata di questa leggenda americana. Il modello «Sting Ray», come è noto, si ispirò a un prototipo di vettura da corsa. Per 60 anni, ha catturato l’immaginazione degli amanti delle auto in tutto il mondo con la sua perfetta combinazione di carrozzeria a basso profilo e motore potente che garantisce prestazioni sia in strada che su pista. Un classico anche oggi.

Nei primi anni ’60, il vincitore di Le Mans Carrol Shelby immaginò un’auto che combinasse il design britannico e l’ingegneria motoristica americana. Creò quindi la Shelby Cobra, un’auto sportiva che integrava sapientemente un telaio agile e leggero e un motore potente e affidabile come il big-block. Alla sua presentazione nel 1962, la Cobra riscosse un successo immediato e divenne l’unica auto sportiva americana a vincere la serie di gare europee del campionato mondiale costruttori della FIA. La Shelby Cobra originale rimane incredibilmente veloce ed è ricercata ancora oggi dai collezionisti.

