Kaws x The North Face 2022: la nuova collezione invernale

Kaws x The North Face 2022: torna per l’autunno inverno la collaborazione tra The North Face e il noto artista e designer americano KAWS. La collezione d’abbigliamento è caratterizzata dai tratti accattivanti e dai pattern astratti tipici di Kaws, con una nuova espressione cromatica e nuove texture usate per rivisitare alcuni tra i modelli più rappresentativi dell’Expedition System di The North Face.

La collezione si declina in una linea di scarpe, accessori, valigie e in un’ampia gamma di capi uomo e donna, tra cui la ‘95 Denali Jacket, il ‘94 Himalayan Parka e la pantofola ThermoBall Traction V.

The North Face è stata fondata nel 1966 con l’obiettivo di preparare gli atleti outdoor ad affrontare le avventure più estreme. Oggi è il brand leader mondiale nel settore outdoor e crea prodotti testati dagli atleti e messi alla prova durante le spedizioni che accompagnano le persone nelle loro esplorazioni, spronandole a superare i propri limiti. The North Face si impegna a proteggere il nostro pianeta riducendo il proprio impatto ambientale attraverso programmi che incoraggiano la sostenibilità.

Kaws x The North Face 2022: la collezione

