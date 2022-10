Garage Italia Studio Ninfa NFT: digital art e car culture

Garage Italia Studio Ninfa NFT: Garage Italia entra nell’ecosistema Web3 attraverso la partnership con Ninfa, realtà italiana tra le più promettenti della digital art ed esclusivo marketplace Made in Italy di compravendita di NFT.

Il brand aveva anticipato un’apertura dei suoi orizzonti con l’inaugurazione di Garage Italia Studio: un’agenzia creativa specializzata in prodotti digitali e new media, un incubatore artistico dedicato all’ideazione e creazione di progetti propri, ad personam e per aziende terze con una forte impronta innovativa.

Ora, guidata dai fondamenti di Garage Italia – la passione per le auto e la creatività in primis – la partnership con Ninfa segna un importante next step dell’annunciata estensione progettuale in continuo sviluppo. Con il suo ingresso nel Web3, che per natura incoraggia l’espressione artistica dei suoi utenti, Garage Italia intende fornire supporto e risorse ad una nascente community di utenti accomunati da un forte interesse sia per gli NFT che per la car culture.

La straordinaria visione di Ninfa e la sua expertise in ambito scouting di artisti digitali è alla base della specifica scelta strategica di sinergia da parte di Garage Italia. Obiettivo guida della collaborazione è quello far conoscere la digital art agli appassionati di automotive, ma anche quello di avvicinare il target più tech-savy della Gen Z all’universo quattroruote. La comune finalità è dunque la nascita e lo sviluppo di uno spazio virtuale specifico amplificato da un inedito canale di informazione Web3-driven ma dalle radici tipicamente italiane.

Garage Italia sarà presente all’interno della piattaforma di Ninfa con una propria digital gallery a tema automotive, dove promuoverà le opere di artisti, selezionati per la loro distintiva creatività, con l’organizzazione di exhibition dedicate. Contribuirà inoltre al marketplace attraverso due profili – quello di Garage Italia Studio rilascerà digital art concettuali, sotto il claim Out of the Blue, mentre quello di Garage Italia Custom, dal contenuto emozionale, rivisiterà modelli iconici della car culture con inedite livree.

