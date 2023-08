Gli Anni ’70 hanno portato con sé un’esplosione di colori nella moda e nel design. Le nuove versioni del Glashütte Seventies Chronograph Panorama Date si ispirano non solo alla colorata palette di questo decennio ma anche alla sua passione per la vita.

Con le edizioni “Golden Bay” e “Ocean Breeze”, ciascuna limitata a 100 esemplari, Glashütte Original prolunga l’estate, mettendola al polso ogni giorno. Lo stile irresistibile degli Anni Settanta si coniuga al battito preciso dell’alta orologeria tedesca.

Glashütte Seventies Chronograph Panorama Date: caratteristiche

Motivi paisley, stampe floreali, i colori sfumati dei batik – negli Anni Settanta il colore la faceva da padrone. Abiti ampi e tuniche ricamate multicolore riempivano gli zaini di chi partiva alla scoperta del mondo. E c’era moltissimo da scoprire, percorrendo le strade su un furgone dipinto, sorvolando gli oceani su un aereo o sognando ad occhi aperti in una piscina naturale. Il team di Glashütte Original si è ispirato ai colori e alla voglia di luoghi lontani degli Anni Settanta e ne ha riprodotto la magia in due nuovi orologi.

Quest’anno, due versioni di quadrante conferiscono un nuovo look a questo modello. Golden Bay è un’inedita tonalità ocra che ricorda spiagge esotiche e lagune assolate, mentre Ocean Breeze richiama le onde e le acque fresche e trasparenti. Il colore scuro dei due contatori, in forte contrasto con lo sfondo colorato, è in perfetta sintonia con il nero delle lancette e dei dischi del contatore delle 12 ore cronografiche e della Data Panoramica.

La cassa tv screen e gli angoli dolcemente arrotondati sono la firma inconfondibile della linea Seventies. Il cronografo è dotato di cassa in acciaio da 40 x 40 mm, magistralmente lucidata e satinata, in grado di adattarsi a qualsiasi polso. Il vetro zaffiro anteriore e posteriore assicurano ottima visibilità tanto del quadrante quanto del movimento.

Per completare la forma inconfondibile del Seventies Chronograph Panorama Date si può scegliere tra un cinturino in caucciù nero opaco o un elegante bracciale in acciaio. Questo elegante cronografo è alimentato dal movimento di manifattura Glashütte Original calibro 37-02 a carica automatica, realizzato, decorato e regolato a mano nei laboratori della Manifattura.

Questo affidabile movimento con indicatori di ore, minuti e piccoli secondi, Data Panoramica e cronografo flyback, offre fino a 70 ore di riserva di carica.

