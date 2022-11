Honda X Dsquared2 è la nuova capsule collection che fa parte della collezione primavera estate 2023, la linea di abbigliamento da motociclista è dettagliata in ogni particolare e mostra l’iconico logo alato di Honda in rosso o bianco e le coppie di strisce che fasciano le maniche, i pantaloni o i cappelli da baseball.

I loghi dei due brand e le strisce risaltano sui tutti i capispalla, tra cui su un giubbotto da motociclista con maniche in pelle, ciascuna rifinita con le ali rosse, un paio di bande bianche e verdi e bianche e blu e la scritta Honda nera su bianco che va dal polso al il gomito, su una manica e DSQ2 sull’altra.

Le stesse fasce sono presenti su una giacca dallo stile classico realizzata in suede nei toni della pelle marrone, bianca o nera con collo tondo con chiusura a borchie e tasca diagonale a vista con zip. Altri pezzi chiave sono la felpa bianca con cappuccio con ala e scritta Honda rossa, vista anche in una T-shirt in diversi colori e una canotta bianca, e un top in jersey nero dal taglio raglan morbido con maniche in pelle completamente impreziosite dai loghi Honda e cappellini da baseball disponibili in diversi colori.

Honda è protagonista anche nel denim caratteristico di Dsquared2, posizionato sulle maniche di una giacca di jeans con zip, dal ginocchio alla caviglia su un paio di jeans a gamba dritta, e su uno short corto. Tutti i modelli sono realizzati in denim elasticizzato blu con lavaggio vintage o in denim nero.

Honda X Dsquared2 Capsule Collection sarà disponibile in tutti i negozi Dsquared2, sul sito e in selezionati rivenditori a gennaio 2023.

Honda X Dsquared2: tutte le immagini della collezione

