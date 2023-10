Hublot Big Bang Tourbillon SR_A by Samuel Ross: da oltre 10 anni Hublot ama l’arte e lavora a stretto contatto con artisti e designer audaci e non convenzionali per immaginare orologi a partire da nuove prospettive creative.

Hublot Big Bang Tourbillon SR_A by Samuel Ross: il video

La collaborazione tra Hublot e Ross è iniziata nel 2020, con un processo ingegneristico durato tre anni che ha portato a uno sviluppo completamente nuovo, dalla cassa alla corona, passando per quadrante, cinturino e lunetta: il Big Bang Tourbillon SR_A by Samuel Ross.

Ispirandosi ai materiali vivi, la creatività di Ross plasma, rimodella e migliora costantemente i suoi pensieri, basandosi sul suo primo progetto di orologio per trasformare la cassa in un abito monocromatico grigio da indossare su tre cinturini in gomma che vanno dal verde elettrico al nero o al bianco.

Per sottolineare il suo aspetto industriale, Ross ha voluto rivestire in titanio micropallinato lucido tutti i componenti della cassa fino alla fibbia, che presenta un’incisione ruvida a laser del logo Hublot. Per esaltare il look monocromatico grigio la corona è sovrastampata in caucciù grigio, mentre il ponte del tourbillon appare ora in una tonalità neutra che consente di abbinare facilmente l’orologio a uno dei tre cinturini lisci in caucciù pieno nei colori nero, bianco o nelle vibrazioni pop del verde elettrico.

SR_A cerca di espandere, ridefinire e stabilire icone di design senza tempo, che riflettano uno spirito di innovazione, ottimismo e artigianato.

Hublot Big Bang Tourbillon SR_A by Samuel Ross: caratteristiche

Ross si cimenta con il tourbillon del Big Bang giocando sulla trasparenza ottenuta con i fori nella struttura e alludendo alle origini della Fusion mescolando il caucciù con il metallo lavorato. Accostando materiali contrastanti, ha creato un equilibrio tra organico e industriale, forgiato attraverso l’innovazione.

Con la forma esagonale a nido d’ape e i suoi sei lati perfettamente uguali, Ross ha scelto il motivo dominante del mondo naturale che richiama la funzionalità di un orologio. Esattamente come ogni singolo oggetto da lui progettato, l’orologio è pensato come un oggetto durevole, ergonomico e incredibilmente leggero, in questo caso fatto per essere indossato al polso.

Trasponendo questa sacra geometria della Natura nell’orologio, Ross ha immaginato piastre di titanio lucidato, spazzolato, martellato e perforato per creare una silhouette snella e imponente che evoca un senso di movimento. Il Big Bang Tourbillon SR_A di Samuel Ross è azionato dalla precisione e dal design tecnico del calibro di manifattura HUB6035 con 282 componenti, che batte a 3 Hz nelle 72 ore della riserva di carica. Proprio come la prima versione, questa nuova iterazione è prodotta in edizione limitata a 50 pezzi.

Oltre alla collaborazione creativa con Hublot, ha lasciato un’impronta duratura con le sue creazioni per marchi come Dr Marten’s, Mercedes-Benz, Nike e Oakley. I suoi modelli sono stati indossati da celebrità quali Lewis Hamilton, Idris Elba, Daniel Kaluuya, LeBron James, Jay-Z, SwizzBeats, Nick Jonas, Sophie Turner, i BTS, Central Cee.

