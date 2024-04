Innovazioni e tendenze nel design automobilistico

La cerimonia dei Car Design Award 2024 a Milano ha messo in luce le ultime tendenze nel design degli interni automobilistici, influenzate sempre più dai living contemporanei.

Durante la Milano Design Week 2024, il mondo del design automobilistico si è dato appuntamento all’ADI Design Museum per la cerimonia di premiazione del Car Design Award. Un evento che ha visto la partecipazione di Rossella Guasco di Stellantis Europe, Francesca Sangalli di Seat Cupra, Stefano Piontini di Vudafieri Saverino Partners Shanghai e Carlo Ammirati di Alcantara, che hanno preso parte al Talk “Abitare l’automobile”.

Il dibattito si è concentrato su come l’home e il furniture design stiano influenzando sempre più il design degli interni automobilistici, esplorando temi come il comfort e il benessere a bordo, l’uso innovativo dei materiali e la luce come elemento decorativo. Questi elementi sono cruciali per definire le esperienze di guida del futuro, rendendo l’automobile un ambiente sempre più simile a un living domestico.

Alcantara declinata in una palette infinita di colori, lavorazioni al limite del sartoriale e texture ineguagliabile, esalta le caratteristiche della vettura per cui è scelta. Colori scuri, impunture a contrasto in colori accesi e la sua inconfondibile aderenza ed è subito racing. Colori neutri, imbottiture e lavorazioni semplici accompagnate dal caratteristico soft touch ed è subito lusso. Lavorazioni preziose, backing traforati, tagli laser, impunture, goffrature e tanto altro per impreziosire e caratterizzare progetti automobilistici di grande appeal e che grazie ad Alcantara esprimono appieno il proprio carattere.

L’esposizione di Alcantara al Car Design Award include macro-installazioni che riproducono cruscotti, portiere e sedili. Elementi di design come l’intreccio utilizzato per le portiere o l’effetto denim per il cruscotto, e un design sportivo per i sedili con effetto 3D, hanno evidenziato come Alcantara possa influenzare profondamente l’aspetto e la funzionalità degli interni automobilistici.

La sintesi dell’esposizione dal titolo Driving into endless customizations è l’estrema personalizzazione che Alcantara è in grado di proporre, lavorando su misura per clienti in diversi ambiti del luxury lifestyle, portando la versatilità del suo prodotto dall’interior design alla moda, all’hi-tech fino all’arte contemporanea. Nell’universo automotive, le caratteristiche tecniche dell’esclusivo materiale, come la leggerezza, la traspirabilità e il grip estremo, si rivelano più che mai straordinarie, e si coniugano con l’emozione estetica data dal soft touch e dall’eleganza.

Fonte Alcantara

Copyright Image: Sinergon LTD