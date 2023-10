IWC Pilot’s Watch Timezoner Top Gun Woodland e Mojave Desert

IWC Pilot’s Watch Timezoner Top Gun Woodland si presenta in due nuovi modelli dagli affascinanti design monocromatici, che vanno ad arricchire la collezione “Colors of Top Gun” in ceramica colorata. La funzione Timezoner brevettata di questo orologio consente di cambiare fuso orario in tutta facilità, semplicemente premendo e ruotando la lunetta girevole.

Nel 2022, IWC Schaffhausen ha presentato la sua collezione “Colors of Top Gun”, che comprende diversi modelli Pilot’s Watches in ceramica colorata, fra cui Woodland e Lake Tahoe, due tonalità, rispettivamente di verde e bianco, che provengono dall’universo dell’aviazione navale e sviluppate in collaborazione con Pantone. Ora, la manifattura orologiera di lusso svizzera aggiunge due nuovi modelli alla collezione.

IWC Pilot’s Watch Timezoner Top Gun Woodland: caratteristiche

Il Pilot’s Watch Timezoner TOP GUN Woodland presenta una cassa realizzata in ceramica verde Woodland: questa sfumatura di verde scuro è ispirata alle tute di volo e alle uniformi indossate dai piloti della scuola per TOPGUN e ai vasti panorami boschivi sopra cui volano. ù

Ad affascinare è il suo design monocromatico: dal quadrante alle lancette, fino al cinturino in gomma e al materiale luminescente, ogni singolo componente è stato accuratamente abbinato al colore della cassa in ceramica attraverso un elaborato processo tecnico. L’anello di incasso e la corona sono realizzati in Ceratanium nero opaco, un materiale sviluppato da IWC che coniuga l’integrità strutturale del titanio con una durezza e una resistenza ai graffi paragonabile a quelle della ceramica.

Grazie alla funzione Timezoner integrata, l’orologio può essere impostato su un fuso orario diverso semplicemente premendo e ruotando la lunetta. La lancetta delle ore, l’indicazione 24 ore e la data avanzeranno o retrocederanno a scatti di un’ora. Questo vale anche oltre il passaggio di data e senza perdere un singolo secondo.

L’anello delle città è realizzato in ceramica verde, mentre la lunetta esterna è in Ceratanium. Contiene i nomi di 24 grandi città, ognuna in rappresentanza di un fuso orario internazionale. L’orologio è alimentato dal calibro di manifattura IWC 82760. Questo movimento automatico utilizza un sistema di ricarica Pellaton rinforzato con componenti in ceramica per accumulare una riserva di carica di 60 ore nella molla motrice. Il movimento è visibile attraverso il fondello colorato in vetro zaffiro.

IWC Pilot’s Watch Chronograph 41 Top Gun Mojave Desert

Con il Pilot’s Watch Chronograph 41 Top Gun Mojave Desert, IWC aggiunge alla sua linea il terzo cronografo in ceramica da 41 mm. La cassa è realizzata in ceramica color sabbia, una tonalità calda definita Mojave Desert, con sfumature di beige e kaki, ispirata alle tute di volo degli aviatori navali e al panorama desertico attorno della zona di China Lake, dove ha sede la celebre scuola di volo TOPGUN della U.S. Navy.

Le lancette e il quadrante marrone scuro, la stampa e il materiale luminescente, e il cinturino in gomma con inserto in tessuto sono tutti armoniosamente abbinati alla cassa. La corona, i pulsanti del cronografo e il fondello sono realizzati in titanio grigio opaco.

All’interno della cassa batte il calibro 69380 di Manifattura IWC, un movimento cronografo estremamente robusto, con classico funzionamento con ruota a colonne costituito da 242 componenti singoli. La disposizione verticale del quadrante, in perfetto stile IWC, prevede i minuti direttamente posizionati a ore 12, migliorando così in maniera significativa la leggibilità.

Un efficiente sistema di carica a doppio cricchetto sfrutta i movimenti del rotore in entrambe le direzioni per accumulare una riserva di carica di 46 ore nella molla motrice. La cassa interna in ferro dolce protegge il movimento dagli effetti dei campi magnetici, mentre il vetro anteriore è fissato in modo da rimanere al suo posto anche in caso di un improvviso calo della pressione dell’aria.

