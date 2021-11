Jaguar Baracuta The Next Classic Guide: il road trip europeo

Un’edizione limitata della Baracuta G9 jacket è stata realizzata esclusivamente per questo road trip.

Jaguar Baracuta The Next Classic Guide è il nuovo progetto realizzato dalla casa automobilistica insieme al brand d’abbigliamento con l’obiettivo di provare a definire cosa domani potremo chiamare “un classico”. Attraverso la realizzazione di una Jaguar E-Pace personalizzata a partire dall’iconico G9 Harrington Jacket e di un G9 in edizione limitata, i due brand partono in un viaggio transnazionale alla ricerca di luoghi, stili, trend e personaggi che rielaborino in chiave moderna, al passo con i tempi, tutto quello che Jaguar e Baracuta hanno rappresentato per la cultura globale.

Jaguar Baracuta The Next Classic Guide: il video

La mission insita in “The Next Classic Guide” è dunque il cool-hunting, che nel mondo culturale moderno, sempre più fonde nuovi modelli delle subculture che possiedono un appeal potenziale per tutti, assumendo sfaccettature molto diverse a seconda del paese in cui viene ricercato.

Jaguar Baracuta The Next Classic Guide: il progetto

Ed è per questo che, partendo da Londra, capitale del Regno unito, patria dei due brand che della britishness hanno fatto un pilastro, The Next Classic Guide, attraverserà l’Europa, visitando Germania, Austria, Spagna, Francia, Belgio, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, per arrivare infine in Italia, a febbraio, in occasione della Milano Fashion Week 2022, con un evento unico.

Il viaggio inizierà, dal Jaguar Design Studio di Gaydon, nelle Midlands, dove il content creator e brand consultant inglese Samutaro inaugurerà il progetto che si sposterà, poi a Londra, per la partenza ufficiale. Samutaro ha avuto l’opportunità di visitare il Jaguar’s Product Development Centre nello Warwickshire e di incontrare la designer Anna Abell, responsabile della creazione della Jaguar E-Pace, ispirata dalla classic natural jacket G9.

Da lì in poi ci sarà una sola direzione: il Next. Con eleganza e raffinatezza, ma anche con la voglia di rompere gli schemi e disegnare il futuro nel quale i due brand andranno a collocarsi scoprendo in anticipo le sfide ed opportunità da affrontare.

The Next Classic Guide sarà concepito come una vera e propria guida interattiva, all’interno della quale si muoveranno talent, creator e community che avranno il compito di creare contenuti che vadano al di là del singolo scatto o del semplice messaggio, ma siano capaci di delineare un’estetica che sia esemplificazione di un nuovo modo di intendere le cose, il lifestyle della società e del contesto di riferimento: quello del “next classic”.

Sarà possibile riconoscere luoghi, leggere articoli e guardare vere e proprie opere d’arte realizzate su ispirazioni dei due attori che scendono in campo: la E-Pace, il SUV compatto di Jaguar in versione ibrida plug-in e la G9 Harrington jacket, con la sua identità valoriale inalterata nel tempo.

Sia la Jaguar E-Pace che la Harrington jacket sono state personalizzate per l’occasione. L’auto si presenta infatti in una nuovissima versione “natural”. Gli interni riprendono l’iconico tartan del brand, che viene anche riproposto sul tetto dell’auto in sovratono.

Completa la personalizzazione, una luce di cortesia personalizzata con il logo di Baracuta. Allo stesso modo la G9 Harrington Jacket in edizione limitata riprende il logo Jaguar sull’avambraccio, in una inedita versione reflective.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.