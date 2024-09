Kith Converse autunno 2024

Kith interpreta le Converse Chuck Taylor All Star 70 per l'autunno 2024 in pelle e canvas con il suo monogramma.

Kith e Converse tornano a collaborare per la stagione autunno 2024, reinterpretando per la prima volta la leggendaria Chuck Taylor All Star 70 Ox. Questa partnership esclusiva presenta tre versioni distintive della scarpa iconica, ognuna caratterizzata dall’iconico monogramma Kith interpretato in modo nuovo e audace.

La prima versione vanta una stampa integrale del monogramma Kith Classic in una elegante tonalità Black. La seconda, “Green Scarab”, colpisce con un design Kith Deco Monogram in rilievo su tutta la superficie, creando un effetto tridimensionale dinamico. Entrambe le versioni sono realizzate in pelle premium.

La terza opzione completa la collezione con un tocco più casual. Realizzata in canvas resistente, presenta il monogramma Kith in una variante ondulata color Beige. Questa versione aggiunge un tocco di gioco e originalità alla collaborazione.

Ogni silhouette presenta dettagli curati: il branding Kith Classic sull’intersuola aggiunge un tocco distintivo, mentre la classica targhetta All Star sul tallone e la suola in gomma bianca di Converse preservano il patrimonio iconico della sneakers.

La collaborazione Kith Classics for Converse è anche un tributo a un’icona culturale. Le Converse Chuck Taylor All Star hanno infatti attraversato decenni, conquistando i campi da basket, le strade e i palchi di tutto il mondo. Con questa partnership, Kith rivisita un classico senza tempo, rendendolo ancora più attuale e desiderabile.

Le tre versioni delle Chuck Taylor All Star 70 Ox sono disponibili nei negozi Kith e online.