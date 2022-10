La UE non cambia idea: stop a benzina e diesel nel 2035, via libera agli e-fuel.

Nonostante le polemiche e le fake news, la UE ha deciso di continuare dritta sul sul bando dei veicoli a combustione interna nel 2035. A nulla sono valse le proteste e l’evidente entrata in scena delle cause automobilistiche cinesi, che con tutta probabilità spazzeranno via quelle occidentali. Cosa sono decine di migliaia di posti di lavoro quando in ballo c’è la battaglia contro la CO2?

E così, un bel paraocchi, la UE annuncia con grande giubilo tramite il Paese titolare della presidenza semestrale, la Repubblica Ceca, l’arrivo dell’accordo. Ora l’intesa dovrà essere ratificata dal Consiglio e dal Parlamento europeo, che è più che altro una formalità.

