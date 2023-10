Comandante aereo fa togliere t-shirt Just Stop Oil al passeggero, altrimenti rimarrà a terra.

Ecco cosa succede quando un passeggero si presenta a bordo con una maglietta “Just Stop Oil”, il gruppo di attivisti climatici che sta facendo danni in Inghilterra, il comandante gli ordina di toglierla, altrimenti sarà fatto sbarcare immediatamente.

Ma cos’è successo? La storia inizia con un addio al celibato, e se è noto che in UK alcuni ragazzi si travestono da donne o da personaggi dei cartoni animati, questa volta il neo sposo è stato costretto a vestirsi da manifestante di Just Stop Oil.

Il testimone di quanto accaduto si chiama “Johnny Kalko”, sui social media @johnnykalko, ed ha condiviso un video del suo amico che arriva in un bar dell’aeroporto indossando una maglietta arancione brillante, con il logo del gruppo di attivisti ambientali. Si sentirono i suoi compagni sghignazzare mentre lui camminava verso di loro con aria piuttosto perplessa.

Ovviamente lo sposino, anzi il gruppo di amici, ha catturato l’attenzione di tutti mentre vagava in aeroporto indossando la maglietta incriminata, ma è stato quando è salito sull’aereo che è stato preso da parte dal pilota per il suo abbigliamento. Nella clip, che ha ottenuto quasi 80.000 like, c’è scritto: “Gli ho fatto indossare una maglietta con la scritta ‘Just Stop Oil’ durante il suo addio al celibato”.

A quanto pare, il comandante non l’ha presa bene, fermandolo appena salito sull’aereo. A quel punto, avvisato dello scherzo, avrebbe detto che se non era un vero addio al celibato, avrebbe dovuto lasciare l’aereo.

“Ho dovuto mostrargli la chat di gruppo di addio al celibato per dimostrare che era uno scherzo, ma gli ha fatto comunque togliere la maglietta.”

A quel punto il gruppo di amici ha fischiato per la decisione del comandante. E, come ulteriore sfida, qualcuno ha detto che sarebbe stato diverso se avesse indossato qualcosa come una maglietta dell’Arsenal“. Il pilota allora ha ammesso ridendo: “Se avesse indossato una maglietta dell’Arsenal se la sarebbe cavata sicuramente”.

Finale più che ridicolo, con i passeggeri che scoppiano a ridere mentre lo sposino si dirige verso il suo posto con indosso una semplice camicia nera alla fine della clip di 47 secondi. Era uno scherzo, ovviamente, che ha fatto sorridere un po’ tutti, tranne quelli di “Just Stop Oil”.

