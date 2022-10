Il video delle attiviste di Just Stop Oil che vandalizzano un quadro di Van Gogh alla National Gallery

Torniamo a parlare degli attivisti di Just Stop Oil che questa volta non hanno trovato di meglio che prendersela con un quadro di Van Gogh ospitato presso la National Gallery di Londra.

I Girasoli sono stati bersaglio di una zuppa di pomodoro, senza fortunatamente danneggiarlo visto che è sotto una teca di vetro. Sono stati confermati danni minori alla cornice, mentre il dipinto è invece illeso. Ironia della sorte, si tratta di un dipinto ad olio, tecnica che sicuramente si sposa con il nome del gruppo di attivisti Just Stop Oil.

“Cosa vale di più, l’arte o la vita?“, ha detto una delle attiviste, Phoebe Plummer, 21 anni, di Londra. Era accompagnata da Anna Holland, 20 anni, di Newcastle. “Vale più del cibo? Più della giustizia? Siete più preoccupati per la protezione di un dipinto o per la protezione del nostro pianeta e delle persone? La crisi del costo della vita è parte della crisi del costo del petrolio, il carburante è inaccessibile per milioni di famiglie affamate e infreddolite. Non possono nemmeno permettersi di riscaldare una lattina di zuppa“.

Il personale della National Gallery ha rapidamente sgomberato la sala ed è stata chiamata la polizia che ha provveduto ad arrestare le due ragazze.

Statement from the National Gallery pic.twitter.com/DuZhTbAvbH — National Gallery (@NationalGallery) October 14, 2022

Nelle scorse settimane, gli attivisti inglesi hanno tentato di bloccare il GP di Silverstone, poi hanno preso di mira alcuni benzinai prendendo a martellate gli impianti, hanno sgonfiato le gomme dei SUV per protesta mentre un gruppo di vegani ha bucato le gomme dei camion che trasportavano il latte.

Una situazione che vede sempre più atti vandalici nel nome dell’ambiente e della natura, con comportamenti che rischiano seriamente di ingenerare una reazione diametralmente opposta nell’opinione pubblica.

