Heesen presenta il 50 metri smart-custom con propulsione ibrida denominato Cinderella Noel IV.

Heesen ha consegnato il Cinderella Noel IV dopo intensi test nel Mare del Nord. Collaborando strettamente con gli ingegneri di Heesen e con il team di Luca Dini Design and Architecture, gli armatori hanno realizzato la loro ambizione di costruire lo yacht perfetto per lunghe crociere nell’arcipelago scandinavo e nei fiordi norvegesi.

Le novità presenti su Cenerentola Noel IV si devono anche all’armatore stesso, che è anche un abile velista nonchè il capitano dell’imbarcazione, che ha voluto introdurre un’infinità di idee pratiche e tecniche sullo yacht grazie alla sua pluriennale esperienza di navigazione.

Per ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’imbarcazione, l’armatore ha optato per un sistema di propulsione ibrido che abbraccia il meglio della tecnologia del XXI secolo. Il sistema ibrido di Heesen offre vantaggi indiscutibili rispetto alla tradizionale propulsione diesel e farà sì che Cinderella Noel IV sia più pulita, più silenziosa e più efficiente rispetto alle imbarcazioni convenzionali. La trasmissione ibrida può utilizzare sia motori diesel che motori elettrici sia per la propulsione che per le esigenze abitative.

Nell’ingegneria automobilistica, questi sistemi enfatizzano il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni, ma la propulsione ibrida in mare ha obiettivi più ampi. La navigazione è più silenziosa e le vibrazioni ridotte al minimo migliorano enormemente i livelli di comfort a bordo.

Il cuore del sistema ibrido è costituito dai due motori principali MTU 8V4000 M63 (IMO Tier III) dello yacht, ciascuno accoppiato a un motore elettrico Danfoss da 135 kW raffreddato ad acqua sullo stesso asse dell’elica. Grazie a tre modalità di crociera, questa configurazione offre moltissima versatilità nel suo funzionamento, oltre a premettere una gestione flessibile dell’energia.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte: Heesen

Copyright Image: Sinergon LTD