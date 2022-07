Il video degli attivisti che hanno tentato di bloccare il GP di Silverstone

Momenti di tensione durante il GP di Silverstone di F1 quando un gruppo di attivisti di “Just Stop Oil” hanno tentato di bloccare la gara sedendosi sul tracciato. Come si vede nel video, il gruppo che punta sulla resistenza civile è riuscito ad entrare nonostante le misure si sicurezza e per poco uno di loro non è stato investito da una delle monoposto. Per i più curiosi, la loro rivendicazione su Facebook.

Si tratta di un gesto non isolato, tanto che uno di loro si è legato a un palo della porta durante una partita di Premier League dell’Everton durante l’ultima stagione.

Qui sotto il video del passaggio della vettura di Formula 1, probabilmente una Mercedes, che sfiora l’attivista seduto sull’asfalto:

—–

