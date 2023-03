AB 120 AB Yachts: la nave di 37 metri che vola sull’acqua a 45 nodi

AB 120 AB Yachts è appena stato varato. AB 120 è una nave di 37 metri di lunghezza che vola sull’acqua a 45 nodi ed offre volumi e spazi funzionali innovativi, tra cui una splendida area di poppa espandibile fino a 100 mq perfettamente integrata con le altre aree di vita sociale a bordo e con la gestione di tender e di ogni tipo di toys.

AB 120 AB Yachts: caratteristiche

AB 120 ha una nuova beach area, inusuale per una imbarcazione con vocazione così sportiva: una vera e propria area che va oltre agli spazi tradizionali di una barca. La sua piattaforma infatti amplifica le proprie dimensioni grazie a due ali di poppa che si spiegano sull’acqua creando una maxi terrazza sul mare. Quello che è straordinario è che questa beach si integra perfettamente con il pozzetto di poppa ed il salone principale – le cui porte scorrevoli completamente a scomparsa collegano interno ed esterno – in un unico ambiente connesso, creando uno spazio multifunzionale di oltre 100 mq, con una piscina “sea view” scopribile “on demand”, ma anche con i sistemi e gli spazi per la gestione di tender e toys.

Grazie ad un ingegnoso garage a poppa “float-in” ed un garage a prua, gli ospiti possono divertirsi, in modo facile, rapido e non impattante sulla godibilità della beach area, con ogni tipo di toys – due moto d’acqua a tre posti, Seabob, electric foil, SUP, paddle board, biciclette e gonfiabili vari, tutti pensati per un utilizzo selettivo – più un tender da 4.60 metri: una capacità unica per la sua categoria e per le sue prestazioni, con la praticità riconosciuta e distintiva che AB Yachts sta declinando nella sua nuova gamma di prodotti.

Ma questa non è la sola caratteristica distintiva di questo 37 metri dalle linee sportive e sensuali. Materiali innovativi e tecniche di costruzione all’avanguardia associati alla propulsione a idrogetti garantiscono a questo gioiello ottime performance, soprattutto, in termini di efficienza di navigazione e riduzione di consumi ed emissioni di CO2.

45 nodi di velocità, nel massimo comfort e totale assenza di vibrazioni, un’autonomia di 500 miglia a velocità di crociera intorno ai quaranta nodi, un pescaggio di soli 1,35 metri, grazie al quale l’Armatore può davvero spingersi verso qualsiasi meta, fino a raggiungere zone remote e nascoste o inaccessibili ai più per i bassi fondali – tipici dei Caraibi, Miami e Bahamas.

Gli interni sono caratterizzati da ampie finestrature a tutta altezza che irradiano di luce naturale gli ambienti circostanti ed offrono una vista a 360° sul mare, creando un fil-rouge ininterrotto con l’esterno. Il solo salone ha una superficie vetrata di più di 50 mq. Naturalmente, come in tutti i modelli della gamma AB Yachts, lay-out e decor possono essere personalizzati secondo le esigenze più specifiche di ogni singolo Armatore.

In questo caso, i classici dell’arredamento Flexform si combinano ad essenze e materiali dai toni caldi e coloniali, sapientemente abbinati a vetri, pelli e laccature dalle tonalità morbide, per un insieme di linee pulite ed atmosfere sofisticate. In termini di accoglienza, possono trovare posto a bordo fino a dieci ospiti in quattro ampie cabine, più – sempre nel Lower Deck – un innovativo salone “a doppia altezza” per ampliare gli spazi sociali anche all’interno dell’imbarcazione. L’equipaggio, che può essere fino a 6 persone, ha un’area dedicata con 3 cabine, tutte con bagno.

Tra gli altri punti distintivi di questo AB120: un “cinema under the stars” da poter godere durante una tiepida notte d’estate nel punto più alto della barca, il ponte sole; una gym room convertibile con le innovative attrezzature Tonal ed un mobile bar, un vero pezzo unico disegnato esclusivamente per questo armatore. Tutti elementi che contribuiscono ad offrire il massimo del benessere e della convivialità a bordo.

