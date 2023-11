L.G.R x Automobili Amos: gli occhiali Reunion Flap in edizione limitata

L’incontro tra eleganza e design automobilistico trova una nuova espressione nella collaborazione L.G.R x Automobili Amos, che ha dato vita ad una serie di capsule in edizione limitata dell’iconico modello Reunion Flap. Questa collezione è frutto dell’ispirazione tratta dalle personalizzazioni esclusive di soli 20 esemplari della Lancia Delta Futurista, capolavoro di Automobili Amos.

Nell’ambito di questa collaborazione, l’ultima serie limitata si distingue per la sua esclusività. Limitata a soli 100 pezzi numerati, questa edizione rende omaggio alla Futurista #12, personalizzata dall’estro creativo di Eugenio Amos. L’essenza dell’auto è sapientemente catturata e riflessa in ogni dettaglio degli occhiali.

La montatura, realizzata in acetato di cellulosa, sfoggia un’elegante colorazione Vermillon Red lucido, che richiama direttamente la vivace carrozzeria della Lancia Delta Futurista. Il design è ulteriormente valorizzato da flap laterali in Alcantara Almond, una scelta che non solo emula, ma utilizza esattamente lo stesso materiale e colore degli interni dell’auto. Questo dettaglio conferisce agli occhiali un tocco di lusso e coerenza stilistica.

Per quanto riguarda le lenti Silver specchiate sono realizzate in vetro minerale temperato, garantendo una visione nitida e chiara. Ogni dettaglio è pensato per riflettere la partnership tra L.G.R e Automobili Amos. La montatura è impreziosita dal logo di Automobili Amos inciso sull’asta sinistra, mentre l’interno delle aste porta incisi gli hashtag della community di Amos, #AutomobiliAmos e #AAmici.

Questa edizione limitata rappresenta un vero e proprio oggetto da collezione per gli appassionati di auto e di accessori di lusso.

