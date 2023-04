Domeniche senz’auto a Milano: Sala potrebbe farlo davvero

Il Comune di Milano si trova al centro di una polemica riguardante la possibilità di introdurre le domeniche a piedi in città, una richiesta avanzata da associazioni e comitati di cittadini come misura contro l’inquinamento e la sicurezza stradale. Tuttavia, il sindaco Giuseppe Sala ha dichiarato che al momento non è stata presa alcuna decisione in merito e che non intende cedere alle pressioni, ma piuttosto agire in modo ponderato e valutando attentamente le implicazioni di tale misura sulla vita della città.

Sarà, ma l’idea di mandare in giro i vigili in bici sembra proprio un cedimento completo.Una presa di distanza di Sale dalle associazioni che non sembra molto credibile, visti i continui paletti contro le auto in città, ad iniziare dalla diminuzione dei parcheggi auto per far posto ai dehor degli esercizi commerciali, piuttosto che la riduzione della sede stradale per far posto alle piste ciclabili. Senza parlare del pasticcio di Area B ed Area C, e dell’aumento del prezzo dei biglietti ATM.

L’idea delle domeniche a piedi, che prevedono la chiusura del traffico veicolare in alcune zone della città per favorire la mobilità a piedi o in bicicletta, è stata accolta positivamente da molti cittadini, ma anche criticata da altri che temono ripercussioni negative sulla loro attività commerciale o sulla loro mobilità personale.

Se è vero che ogni decisione deve essere presa con cura e considerando tutti gli aspetti in gioco, dal punto di vista dell’ambiente, della salute e della sicurezza e della vivibilità, c’è anche da verificare la mobilità della città. Anche perchè non siamo più negli anni ’70, quando tutti i negozi erano inevitabilmente chiusi, anzi molte attività sono aperte come nei giorni feriali.

La priorità è quella di trovare un equilibrio tra queste diverse esigenze e di adottare soluzioni sostenibili e efficaci per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

In attesa di una decisione ufficiale del Comune, gli attivisti continuano a fare pressione per l’introduzione delle domeniche a piedi, promuovendo iniziative e petizioni e sostenendo l’importanza di agire rapidamente per contrastare l’inquinamento e la congestione del traffico. Tuttavia, resta da vedere se il Comune deciderà di assecondare tali richieste o di adottare un approccio più prudente e graduale.

