Lamborghini Milano Design Week 2024

Alla Milano Design Week 2024, Lamborghini ha presentato l’edizione limitata “All Terrain” della Huracán Sterrato, una serie di 12 vetture. Ogni auto, unica nel suo genere, riflette uno dei quattro elementi naturali: neve, sabbia, bosco e terra.

In occasione della Milano Design Week 2024, Automobili Lamborghini ha presentato una versione molto speciale e limitata della Huracán Sterrato chiamata “All Terrain”. Questa serie, composta solo da 12 esemplari, è stata sviluppata in collaborazione tra lo studio Ad Personam e il Centro Stile di Lamborghini, ispirandosi ai quattro diversi terreni che meglio rappresentano l’essenza avventurosa del modello: neve, sabbia, sentieri fuori strada e terreni aridi dei deserti.

Ognuna delle quattro versioni della Sterrato è caratterizzata da una verniciatura mimetica opaca creata riflettendo gli ambienti naturali in cui la Sterrato eccelle ed adottando i colori dei paesaggi da cui traggono ispirazione. Neve riprende le sofisticate tonalità ghiacciate della tundra; Sabbia presenta i toni neutri del caldo deserto e del verde cactus, evocando dune e oasi.

Bosco evoca gli alberi, i muschi e le foglie dei sentieri forestali, mentre la Terra ricorda il terreno e le sabbie degli ambienti di brughiera e i paesaggi aridi sotto potenti tramonti. Gli esterni, unici nel loro genere, sono rifiniti con tetto e copertura superiore del cofano in nero opaco, così come le barre portatutto e barre trasversali. La parte inferiore della vettura è anch’essa verniciata in nero opaco con una fascia inferiore in un colore d’accento dedicato a ciascuna delle quattro versioni. Ciascuna delle vetture è dotata di cerchi forgiati Morus da 19″ in nero opaco, pinze di colore complementare e luci supplementari. Le specifiche interne Ad Personam complementari sono caratterizzate da cromia scura e twill di carbonio con Alcantara, grafiche Sterrato dedicate al laser e una targhetta Ad Personam che denota l’edizione speciale e richiama la livrea esterna.

Il motore V10 da 5,2 litri della Sterrato eroga una potenza massima di 610 CV e 560 Nm di coppia a 6.500 giri/min, abbinato al cambio a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione integrale a controllo elettronico con differenziale posteriore autobloccante meccanico. Le carreggiate più larghe e l’aumento dell’altezza di marcia contribuiscono a massimizzare la personalità di questa supersportiva sia su strada che fuori dall’asfalto. Progettata per offrire prestazioni ottimali sulle superfici sconnesse, accelera da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e raggiunge una velocità massima di 260 km/h. Le 12 vetture sono già state tutte vendute.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Lamborghini

Copyright Image: Sinergon LTD