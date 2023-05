Land Rover Classic Kilchoman Distillery: il whisky 639 in edizione limitata

Land Rover Classic Kilchoman Distillery: la nuova collaborazione con la premiata distilleria di whisky con sede a Islay, Scozia, celebra il lancio dell’ultimo veicolo di lusso da collezione, la Classic Defender Works V8 Islay Edition.

Per celebrare la partnership, la Kilchoman Distillery sta preparando un nuovo whisky, in edizione limitata a sole 639 bottiglie. La Works V8 Islay Edition, limitata a soli 30 veicoli, è ispirata a una Serie IIa di proprietà del co-fondatore di Land Rover, Spencer Wilks, e presenta una serie di riferimenti unici al veicolo originale, oltre a cenni all’Isola di Islay, nelle Scottish Inner Hebrides.

Questi includono un esclusivo vassoio rimovibile nel ripostiglio centrale, realizzato con il legno delle originali botti di whisky della distilleria Kilchoman. Ogni vassoio presenta un disco di legno da 110 mm, che replica l’estremità di una botte di whisky, ed è realizzato con un pezzo specifico di legno che mostra l’autentica scritta a stencil, il che significa che ogni veicolo è unico.

Il vassoio che circonda il disco è impiallacciato in noce americano, a complemento del rovere delle botti da whisky. La scritta del vassoio realizzato a mano richiama la distilleria con lo stesso carattere stencil e presenta il marchio ufficiale del settantacinquesimo . Anche la base di ciascun portabicchieri è realizzata in legno delle botti di whisky.

La Kilchoman Distillery ha un legame familiare di lunga data con Land Rover. Spencer Wilks, Managing Director del Rover Group e uno dei fondatori di Land Rover, era infatti il nonno della co-creatrice della distilleria, Kathy Wills. Per il whisky ‘639’, Kathy Wills e suo marito Anthony hanno selezionato personalmente i barili da utilizzare, che sono una combinazione di botti di bourbon e barilotti di sherry.

Il risultato è un whisky con un’abbondanza di sapori e complessità, che riflette la profondità del legame di Land Rover con Islay. Il whisky è un’edizione limitata di sole 639 bottiglie; queste cifre facevano parte dell’immatricolazione della Serie IIa originale di Spencer Wilks, un veicolo della Land Rover Classic Collection.

Fu nella tenuta “Laggan” di Wilks, (dove Kathy e suo marito vivono ancora) sull’isola di Islay che nacque la Land Rover originale. Nel 1947, Spencer Wilks , che guidava nella tenuta alla guida di un prototipo Rover pesantemente modificato, fu visto dal guardiacaccia locale che esclamò: “Questa dev’essere proprio una Land-Rover, sir!” Il nome rimase, e quel prototipo preparò la strada al lancio della Land Rover Serie I.

La Works V8 Islay Edition sarà limitata a 30 esemplari, tutti Station Wagon, dei quali 17 disponibili a passo corto 90 e 13 disponibili in versione a sette posti 110 a passo lungo. La Defender Islay Edition ha un prezzo di £230.000 per la 90 e £245.000 per la 110.

