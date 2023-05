Land Rover Classic Defender Works V8 Islay Edition, ispirata alla serie del 1965

La divisione Land Rover Classic ha svelato la sua prima edizione speciale a tema storico Land Rover Classic Defender Works V8 Islay Edition. Basata sulle stesse specifiche tecniche del Classic Defender Works V8, la Islay Edition è alimentata da un motore a benzina V8 da 5.0 litri da 405 CV abbinato a una trasmissione automatica ZF a otto velocità. Ognuna è completamente restaurata, riprogettata e aggiornata, utilizzando veicoli prodotti dal 2012 al 2016.

La Classic Defender Works V8 Islay Edition è in tinta Heritage Grey con tetto a contrasto e ruote in acciaio, tutti rifiniti in Limestone. Gli interni presentano una lussuosa pelle Land Rover Windsor Ebony, mentre la plancia dispone del Classic Infotainment System, la navigazione satellitare, la radio DAB e il Bluetooth.

La grafica laterale “GXC 639C” – l’immatricolazione della serie IIa di Wilks – fornisce un sottile cenno al veicolo che ha ispirato questa versione a tema della Defender classica per eccellenza. La Islay Edition presenta moderne migliorie, tra cui i fari a LED, sospensioni e sistemi frenanti potenziati, per garantire prestazioni superiori ed eccezionale dinamica su strada.

La Islay Edition è stata creata per celebrare Spencer Wilks, amministratore delegato della Rover Car Company e uno dei fondatori di Land Rover, e l’isola di Islay, in Scozia, dove è nato il nome Land Rover ed è originata l’impareggiabile stirpe Defender.ù

La zona delle spalle dei sedili, sezioni delle portiere, il coperchio del poggiabraccia centrale e i dettagli nascosti dietro l’aletta parasole sono tutti rifiniti in un tweed tattile appositamente scelto, realizzato dalla Islay Woollen Mill, che fornisce un legame esclusivo con il luogo e il suo posto nella storia della Defender.

Ogni veicolo, accuratamente realizzato e assemblato a mano, offre una proposta unica ai clienti più esigenti alla ricerca di una Defender classica da collezione davvero lussuosa, progettata in modo completo direttamente dal produttore originale. La Classic Defender Works V8 Islay Edition è il veicolo perfetto per i collezionisti e gli appassionati di Land Rover che cercano un’esperienza di guida unica e memorabile.

Land Rover Classic Defender Works V8 Islay Edition monta un moderno propulsore V8 aspirato da 5.0 litri con cambio automatico ZF a otto velocità che offre 405 CV di potenza e 515 Nm di coppia.

L’edizione Islay accelera da 0 a 97 km/h (0-60 mph) in 5,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 171 km/h (106 mph). Ogni veicolo è stato selezionato e riprogettato con il Defender Suspension Upgrade Kit, che comprende sospensioni con taratura speciale per migliorare il comfort e la dinamica su strada, con molle elicoidali e ammortizzatori rivisti. L’Handling Upgrade Kit presenta dischi freno, pastiglie e pinze V8 Works migliorati per una maggiore potenza frenante.

La Classic Defender Works V8 Islay Edition è limitata a 30 esemplari, tutti Station Wagon, dei quali 17 disponibili a passo corto 90 e 13 disponibili in versione a sette posti 110. Il prezzo per la 90 è di £ 230.000 (circa € 270.000), mentre per la 110 è di £ 245.000 (circa € 288.000).

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.