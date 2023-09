Con le sue indicazioni asimmetriche e l’anello periferico dei mesi, Lange & Söhne Lange 1 Calendario Perpetuo conferisce un volto inconfondibile a una complicazione sofisticata. Alla versione in oro rosa con quadrante in grigio argento e a quella in edizione limitata in oro bianco con quadrante in oro rosa massiccio, si aggiunge ora un modello in platino con quadrante nero.

Lo sfondo scuro esalta l’indicazione delle fasi lunari con l’indicazione giorno/notte integrata. Presentato per la prima volta due anni fa, il Lange 1 Calendario Perpetuo è incentrato esclusivamente sull’omonima complicazione, alla quale conferisce un fascino unico grazie ai più elevati standard di precisione, design e originalità.

Lange & Söhne Lange 1 Calendario Perpetuo: caratteristiche

La nuova versione del modello, presentata con cassa in platino 950 dal diametro di 41,9 millimetri e quadrante nero, arricchisce la famiglia di orologi con una combinazione cromatica particolarmente sofisticata. L’anello dei mesi funge da cornice a tutte le indicazioni sul quadrante nero. Anche le cifre della Grande Data e l’indicazione dell’anno bisestile sono visualizzate su sfondo nero.

Tutte le indicazioni del calendario perpetuo avanzano saltando esattamente e sono pertanto sempre perfettamente leggibili. È possibile farle avanzare insieme o singolarmente tramite correttori. Una volta impostato correttamente, il meccanismo è programmato per indicare in modo affidabile ogni passaggio del mese fino all’anno 2100.

L’aggiunta di un’indicazione giorno/notte al display delle fasi lunari riflette l’ambizione di precisione della Manifattura. Costruito su due livelli, è costituito da un disco del cielo in oro massiccio con una sfumatura di colore blu che ruota intorno al proprio asse una volta ogni 24 ore.

Su questo sfondo, la luna in oro bianco passa attraverso il periodo di rivoluzione sinodica di 29 giorni, 12 ore, 44 minuti e 3 secondi con una precisione tale da richiedere la correzione di un giorno dopo 122,6 anni. Nell’indicazione, la luna si trova di giorno sullo sfondo di un cielo monocromatico celeste e la sera su un cielo stellato blu scuro, indicando così le ore del giorno e della notte.

Lange & Söhne Lange 1 Calendario Perpetuo: il calibro

Attraverso il fondello in vetro zaffiro si può apprezzare la perfezione artigianale della Manifattura sassone, ammirando il calibro L021.3, rifinito a mano e assemblato due volte con grande impegno. Tra le caratteristiche tecniche del calibro di Manifattura spiccano un rotore a carica monodirezionale in oro 21 carati con massa oscillante in platino 950, una riserva di carica di 50 ore e un bilanciere con eccentrici che lavora a una frequenza di 21 600 alternanze l’ora.

Le caratteristiche qualitative tipiche di Lange, come le platine e i ponti in alpacca naturale decorati con levigatura a nastro di Glashütte, i cinque castoni d’oro fissati con viti in acciaio brunito e il ponte del bilanciere inciso a mano libera con la molla a collo di cigno per la regolazione a declino, riflettono l’ambizione della Manifattura nel perseguire i più alti standard di orologeria fin nei minimi dettagli.

—–

