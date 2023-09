Casio G-SHOCK League of Legends: due nuovi orologi, il GM-B2100LL e il GA-110LL, nascono dalla collaborazione con Riot Games, leader mondiale nel settore degli e-sport, oltre che sviluppatore ed editore di League of Legends, il gioco multiplayer in cui due squadre di cinque “campioni” si affrontano per distruggere la base degli avversari. Il fascino di una grande varietà di personaggi, immagini, musiche e altri contenuti ha reso questo gioco un successo di livello mondiale.

I nuovi indistruttibili GM-B2100LL e GA-110LL, ispirati, rispettivamente, al GM-B2100 completamente in acciaio con lunetta ottagonale e al GA-110 con il caratteristico quadrante tridimensionale, richiamano il mondo realistico di League of Legends in diversi componenti, tra cui il quadrante, la cassa e il cinturino.

Casio G-SHOCK League of Legends: i nuovi orologi

Il GM-B2100LL è ispirato alla tecnologia dei giochi. Il design si ispira a Hextech, una fusione di stregoneria e tecnologia che caratterizza il mondo di League of Legends. La lunetta e alcune parti del bracciale sono trattati con una finitura speciale che crea un effetto vissuto. I dettagli blu sul display LCD e la lancetta dei minuti ricordano invece il colore della tecnologia Hextech.

Il GA-110LL celebra la carismatica campionessa Jinx, che è rappresentata sulla lunetta e sul cinturino con colori vivaci. Il cinturino e la lancetta del datario sul quadrante secondario a ore 9 richiamano il razzo, l’arma distintiva di Jinx. Il logo di League of Legends è inciso in diverse parti di questi orologi, inclusi il fondello e il cinturino.

