Marc Marquez motorhome Airbnb: l’otto volte campione del mondo di MotoGP, diventa host Airbnb per offrire un soggiorno unico nel motorhome della sua scuderia in occasione del Gran Premio di Catalogna. Il pilota è pronto ad accogliere gli appassionati di motociclismo all’interno del centro nevralgico del Gran Premio, per un’esperienza in “pole position” nell’area del paddock di questo prestigioso evento.

Marc è entusiasta di diventare un host Airbnb e regalare ai fan l’incredibile opportunità di vivere un giorno come un pilota di MotoGP. Gli ospiti, infatti, avranno accesso al paddock, dove vedranno i grandi campioni e saranno testimoni dei momenti più emozionanti e adrenalinici pre-partenza.

Marc Marquez motorhome Airbnb: il video

Durante un Gran Premio l’area del motorhome è solitamente riservata ai piloti e ai loro team, per questo gli ospiti vivranno un’esperienza unica e irripetibile nella loro vita. La MotoGP è il campionato di motociclismo più emozionante del mondo e parteciparvi nella mia città natale significa alzare la posta in gioco. Sarà un momento davvero memorabile in cui sbirciare il “dietro le quinte” del mondo del racing professionale, ha raccontato Marc.

Marc Marquez motorhome Airbnb: il soggiorno, come prenotare

Il soggiorno di una notte è previsto per un massimo di due persone nel motorhome della sua squadra il 2 settembre 2023 a soli 93 euro a notte, cifra simbolica che omaggia il numero con cui corre il pilota.

Durante il soggiorno, gli ospiti avranno l’opportunità di:

trascorrere una notte nel motorhome del team di Márquez, situato accanto alla roulotte privata del pilota , in un’area a bordo pista accessibile solo agli addetti ai lavori;

, in un’area a bordo pista accessibile solo agli addetti ai lavori; vedere da vicino alcuni dei cimeli del pilota, tra cui i suoi caschi e le sue tute da gara più iconici (e amati), e persino una selezione dei suoi trofei

accedere alla pit lane per assistere alla partenza del Gran Premio e vedere la gara da posti VIP ;

; accedere al circuito con un pass VIP per usufruire di servizi esclusivi nel weekend di gara;

per usufruire di servizi esclusivi nel weekend di gara; fare un giro sul simulatore MotoGP

visitare con una guida dedicata l’area dei paddock

I fan dei motori possono inviare una richiesta di prenotazione a partire da mercoledì 19 luglio 2023 alle 19:00 al link airbnb.com/motogp.

La gallery

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.