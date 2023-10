Mido Baroncelli Chronograph Moonphase è l’ultimo segnatempo progettato per conquistare gli appassionati di orologeria. Questo modello ultra-raffinato, guidato dalla ricerca dell’eccellenza, si spinge oltre i confini dell’eleganza.

Con cronografo, fasi lunari e calendario, il suo quadrante offre una serie di informazioni, sia poetiche che pratiche, su un quadrante blu con finiture sobrie. Il cinturino in caucciù blu scuro testurizzato dimostra che il suo fascino senza tempo è ancora di tendenza e può essere reinventato di volta in volta.

Questo segnatempo è animato da un movimento meccanico automatico reso affidabile e preciso da una generosa riserva di carica e da una spirale Nivachron. Vero e proprio inno all’alta orologeria, che attinge a una lunga storia di competenza, il Baroncelli Chronograph Moonphase rimane comunque un passo avanti nello stile, al polso di chi ama la moda.

Mido Baroncelli Chronograph Moonphase: caratteristiche

L’abbagliante quadrante blu satinato con finitura soleil del Baroncelli Chronograph Moonphase dà un volto all’intricato meccanismo di questa meraviglia del cronometraggio. La data – indicata sul rehaut da una lancetta centrale che termina con una mezzaluna blu verniciata – è visualizzata su questo sfondo blu, insieme al giorno e al mese in una finestra all’interno del contatore dei minuti.

Il calendario è completato dall’indicazione delle fasi lunari a ore 6, dove una luna e stelle dorate attraversano un cielo azzurro intenso. Questo eccezionale orologio include anche una complicazione cronografica. Il tempo è misurato da una lancetta centrale dei secondi, da un contatore di 30 minuti e da un contatore di 12 ore. Un terzo contatore completa il quadrante con i piccoli secondi e le ore in formato 24 ore.

Per una maggiore eleganza e contrasto, tutti gli elementi del quadrante sono color argento: i bordi dei contatori, le indicazioni, gli indici sfaccettati e le lancette lucidate e sabbiate taglio diamante. Il vetro zaffiro, trattato con trattamento antiriflesso su entrambe i, assicura una perfetta leggibilità

Questo nuovo Baroncelli è racchiuso in una scintillante cassa in acciaio lucido di 42 mm di diametro, impermeabile fino a una pressione di 30 m. Due pulsanti lucidi sui fianchi consentono di azionare il cronografo a piacimento. Il fondello trasparente in vetro zaffiro rivela i componenti del Calibro 60, accuratamente decorati.

Questo movimento automatico svizzero altamente affidabile – con una riserva di carica fino a 60 ore e complicazioni per calendario, fasi lunari e cronografo – è straordinariamente preciso grazie alla sua spirale Nivachron, un materiale innovativo che contribuisce a ridurre l’impatto dei campi magnetici e a garantire la resistenza agli urti. Successore contemporaneo della grande tradizione orologiera svizzera, questo calibro presenta finiture raffinate: viti azzurrate, Côtes de Genève e logo Mido inciso sulla massa oscillante.

