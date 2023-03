Sempre iconico e mai noioso, il nuovo Mido Commander Big Date 2023 sa giocare con i colori e le texture con una classe eccezionale. Il quadrante blu intenso satinato con lavorazione soleil si abbina perfettamente agli indici lucidi, alle lancette piatte taglio diamante, al datario e alla cassa rotonda di 42 mm di diametro in acciaio satinato, completa di lunetta lucida e di fianchi e anse satinati.

Mido Commander Big Date 2023: caratteristiche

Mido ha aggiunto un ultimo tocco di classe a questo design, che si distingue grazie al suo carattere: un rivestimento Super-LumiNova beige in stile vintage sui componenti principali del quadrante. Di notte, questo materiale fosforescente emette una luce verde per garantire una leggibilità perfetta. E poiché tutte le icone hanno un tratto distintivo, la grande finestrella della data si trova a ore 6. Per finire, un vetro zaffiro sfaccettato e bombato offre un’eccellente visibilità e protezione.

Un altro dettaglio significativo è il cinturino in tessuto blu navy dall’originale design finemente intrecciato, completato da bordi arrotolati e cuciture beige a contrasto. Un tocco di stile in più per questo nuovo Commander Big Date, tanto alla moda quanto raffinato.

Il fondello trasparente rivela il funzionamento del cuore meccanico del Commander Big Date. Il Calibro 80 con grande apertura per la data è dotato di una massa oscillante decorata con Côtes de Genève. Questo straordinario movimento automatico combina un’eccellente autonomia – fino a 80 ore di riserva di carica – con una spirale Nivachron.

L’utilizzo di questo componente riduce l’effetto dei campi magnetici sul movimento, garantendo al contempo resistenza agli urti e durata per contribuire alla precisione. Infine, il Commander Big Date garantisce un’impermeabilità fino a 50 metri.

Con il suo quadrante blu intenso illuminato da tocchi di beige e acciaio luminoso, il Commander Big Date si conferma un’icona contemporanea senza tempo.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.