Mido Multifort Skeleton Vertigo Blue

Il Mido Multifort Skeleton Vertigo Blu si distingue per il suo audace quadrante scheletrato, che rivela con orgoglio l’ingranaggio interno, offrendo un mix unico di arte orologiera e design moderno.

Il quadrante scheletrato del Multifort Skeleton Vertigo Blu è una vera e propria opera d’arte che gioca con le prospettive e rivela una meccanica ultra-potenziata. Questo affascinante effetto visivo è ottenuto grazie alle Cotes de Genève verticali che scorrono attraverso il quadrante e sulla platina antracite del movimento.

La luminescenza degli indici sfaccettati e delle lancette offre una leggibilità eccellente, mentre il blu profondo del quadrante crea un contrasto straordinario con gli elementi luminescenti.

Mido ha equipaggiato questo modello con il calibro 80, noto per la sua eccezionale riserva di carica fino a 80 ore. La spirale antimagnetica Nivachron garantisce una maggiore affidabilità e resistenza agli urti, al magnetismo e agli effetti del tempo.

Realizzato in acciaio inossidabile con fondello e corona a vite, il Multifort Skeleton Vertigo Blu presenta linee dinamiche che si estendono sul bracciale in acciaio satinato con fibbia pieghevole. Il vetro zaffiro con trattamento antiriflesso protegge il quadrante, assicurando che il tempo sia sempre visibile in tutte le condizioni di luce.

Sul retro, il movimento automatico finemente decorato può essere ammirato attraverso il fondello trasparente in vetro zaffiro. La massa oscillante, incisa con il logo Mido e decorata con le Cotes de Genève, riprende la finitura del quadrante.

