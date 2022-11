Dopo tanti anni di esperienza nella produzione di moto per i più giovani, nei segmenti Enduro e Motard, l’azienda valsassinese ha deciso di lanciare un nuovo concept a Eicma 2022: Vent X-Rude 2023, la piccola crossover.

Vent, fresca dal lancio dei modelli 125 4 tempi, che per struttura e prestazioni sono moto adatte anche ad un pubblico più adulto, ha pensato di lavorare su un concetto di moto che si staccasse visivamente dalla tradizione e uscisse dagli schemi tradizionali del marchio. Il risultato è un veicolo molto accattivante dal punto di vista estetico e con un equipaggiamento che richiama inequivocabilmente ai trend odierni.

Vent X-Rude 2023: caratteristiche

X-Rude vuole davvero conquistare un pubblico ampio e diversificato: dai giovani che utilizzano la moto per la scuola o per il tempo libero, fino a un target più o meno esperto, che può divertirsi in sella ad una moto prestazionale, affidabile e con uno stile inconfondibile. E che in questo caso si può guidare con la sola Patente B.

Il nome X-Rude vuole sottolineare il carattere mascolino di questo modello ideato da VENT: è maleducata nel nome (dall’inglese “rude”) e nello stile. Strizza l’occhio a più segmenti, dalle Cafè Racer alle Scrambler. Ha uno stile elegante, con grafiche e dettagli tecnici che la connotano decisamente in una dimensione differente rispetto alle moto oggi disponibili nella gamma Vent. Le dimensioni della moto, benché con un motore 125 cc, sono importanti.

X-Rude nasce su base del telaio perimetrale Vent 3.0 in acciaio che ha dimensioni importanti per la cilindrata. Il nuovo disegno garantisce maggiore stabilità e grande comfort anche per un utilizzo con passeggero, decisamente frequente su una 125. Nuova la taratura delle sospensioni con forcella RSV16 da 41 mm a steli rovesciati e il monammortizzatore posteriore RSV16 che esprimono un comfort totale sia nell’uso stradale che in fuoristrada. Ancora una volta i potenti freni modulabili Wave da 290 mm all’anteriore e 220 mm al posteriore, offrono frenate potenti e modulabili su tutti i fondi stradali. Maggiore sicurezza in frenata è garantita anche dal sistema CBS (Combined Braking System).

Il cuore pulsante di X-Rude è il nuovo motore motore Minarelli 125 4T Euro5 a fasatura variabile di ultima generazione che arricchisce la stessa di carattere. Il sistema ad iniezione elettronica, il Variable Valve Actuation e la frizione antisaltellamento, garantiscono alla moto un’accelerazione invidiabile. La nuova testa conferisce una combustione ottimale che si traduce in maggiore potenza, meno consumi e meno emissioni con conseguenti costi di esercizio più bassi (50 km/l).

Lo stile “sfrontato” di X-Rude è evidenziato dal faro tondo vintage, dai parafanghi corti all’anteriore e al posteriore, dalla sella trapuntata in suede marrone, che ne sottolinea il carattere trendy, e dalle plastiche bianche con grafiche Natural Style molto diverse dai colori corporate Vent. X-Rude sarà disponibile sul mercato nella primavera 2023 ad un prezzo indicativo di 5.000 euro.

