Mido Multifort TV Big Date S01E01

Il Multifort TV Big Date S01E01 di Mido è un ponte tra passato e futuro, tra l’era analogica della televisione e l’innovazione moderna. Limitato a 999 esemplari, questo orologio esplora nuove frontiere estetiche con un quadrante che simula uno schermo televisivo.

In un tributo unico all’epoca d’oro della televisione, Mido lancia il Multifort TV Big Date S01E01, una fusione spettacolare di estetica retrò e tecnologia all’avanguardia. Questa edizione limitata a soli 999 esemplari si distingue per il suo quadrante, che racchiude dettagli geometrici tridimensionali e colorati, che ricordano l’epoca in cui le famiglie si riunivano attorno agli schermi televisivi.

La cassa quadrata del Multifort TV Big Date S01E01, ispirata ai modelli iconici del marchio degli anni ’73, ’80 e 2000, ospita un quadrante che emula uno schermo televisivo. Questa reinterpretazione moderna dei classici televisori si avvale di un intricato gioco di forme piramidali sfaccettate in rilievo, le cui geometrie e cromatismi evocano i leggendari schermi di sintonizzazione TV. La disposizione e le dimensioni variegate di queste piramidi conferiscono una sensazione di movimento, creando un effetto visivo senza precedenti.

Una lunetta piatta e quadrata satinata circonda il quadrante con piramidi sfaccettate in rilievo. Gli indici trapezoidali ai quarti d’ora e gli indici a punti ai cinque minuti contrastano con questo quadrante “televisivo”, evidenziato in nero e bordato di Super-LumiNova bianco. Questo trattamento luminescente, applicato anche alle lancette sfaccettate di ore e minuti, garantisce un’eccellente leggibilità al buio. Il Big Date di Mido si trova in posizione privilegiata a ore 12. Il vetro zaffiro con trattamento antiriflesso su entrambe i lati assicura una visione perfetta e priva di riflessi di questo quadrante unico.

Il Calibro 80 automatico di ultima generazione, cuore pulsante di questo modello, è dotato di una spirale Nivachron ad alta tecnologia, il fondello trasparente rivela gli ingranaggi finemente decorati: la massa oscillante è ornata da Côtes de Genève e reca inciso il logo Mido. La riserva di carica è di 80 ore.

Mido ha realizzato la cassa e il bracciale in metallo del Multifort TV Big Date S01E01 in acciaio inossidabile altamente robusto. L’alternanza di superfici satinate e lucide conferisce all’orologio un volume e uno scintillio eleganti. Questa edizione limitata è accompagnata da due cinturini supplementari in caucciù giallo e blu turchese con motivi in rilievo.

Fonte Mido

Copyright Image: Sinergon LTD