Ulysse Nardin The Ocean Race Diver Chronograph: dopo quattro mesi di regate in mare, con partenza da Alicante (Spagna) a gennaio e soste a Capo Verde, Città del Capo (Sudafrica) e Itajaí (Brasile), gli equipaggi della The Ocean Race sono approdati a Newport, Rhode Island, negli Stati Uniti. Qui la Maison Ulysse Nardin ha scelto la capitale della vela per presentare la sua ultima creazione, il segnatempo, creato per festeggiare il giubileo della storica regata.

Conosciuta un tempo come Whitbread Round the World Race, poi The Volvo Ocean Race, è stata ribattezzata The Ocean Race per l’edizione 2022-2023. È un’impresa straordinaria e la sfida più temibile per gli equipaggi in alto mare. Questo orologio in edizione limitata, lanciato in collaborazione con The Ocean Race, è un omaggio alla passione di entrambi i partner per il mare, allo spirito di avventura che condividono e all’impegno comune per la protezione degli oceani.

In qualità di cronometrista ufficiale della regata, Ulysse Nardin è responsabile dei tempi ufficiali delle tappe e dei conti alla rovescia delle partenze, ma è anche partner della 24-Hour Speed Challenge, in cui vince l’equipaggio che copre la distanza maggiore in 24 ore.

Ulysse Nardin, inoltre, partecipa a Time to Act, un programma volto a ridurre l’impatto devastante che l’inquinamento, il cambiamento climatico e la pesca industriale hanno sui nostri oceani. Il tempo è al centro della regata, non solo in termini di competizione e record, ma anche in relazione all’urgenza di agire a favore dell’ambiente.

Ulysse Nardin The Ocean Race Diver Chronograph: caratteristiche

In un contesto dominato dallo sport e dall’impegno per l’ambiente, il segnatempo The Ocean Race Diver Chronograph celebra il 50° anniversario della The Ocean Race, partita per la prima volta nel 1973 dalla città inglese di Portsmouth.

Impermeabile fino a 300 metri, la cassa sabbiata in titanio nero DLC del diametro di 44 mm ospita il calibro cronografo di Manifattura Ulysse Nardin UN-150 e i suoi 318 componenti. Il movimento è visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro e reca il numero “50” in omaggio all’anniversario.

Il logo Ocean Race è applicato sulla parte in ceramica che decora il cinturino in caucciù con fibbia ad ardiglione. La lunetta unidirezionale ha una finitura in Carbonium, che contiene fibre riciclate da scarti di fusoliere di aerei, e ha un impatto ambientale del 40% più basso rispetto ad altri compositi di carbonio. Pur essendo molto leggero, offre una resistenza eccezionale e il magnifico effetto marmorizzato rende il segnatempo una creazione davvero unica. Ulysse Nardin The Ocean Race Diver Chronograph è disponibile in un’edizione limitata di soli 100 esemplari.

Gli equipaggi della The Ocean Race intanto continuano la gara, che li porterà in Europa e passerà per Aarhus (Danimarca), il Kiel Fly-By (Germania) e L’Aia (Paesi Bassi) verso il gran finale, che si terrà a Genova alla fine di giugno.

