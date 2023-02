Mido Multifort M Chronometer: estrema precisione e resistenza

Il nuovo Mido Multifort M Chronometer è dotato di movimento testato e certificato dal COSC e spirale in silicio. Questo modello, interamente in acciaio e con un sorprendente quadrante verde sfumato e satinato, si distingue per la sua eccezionale qualità, che supera di gran lunga gli standard.

Mido Multifort M Chronometer: caratteristiche

Con il nuovo Multifort M Chronometer, Mido attinge alla sua esperienza orologiera per rendere omaggio alla precisione. La collezione Multifort, creata nel 1934, è nota per aver portato gli orologi del marchio a un nuovo livello di eccellenza e affidabilità incomparabili. Il nuovo cronometro certificato Multifort si conforma a questa eredità, introducendo al contempo le più recenti innovazioni high-tech.

Il carattere unico di questo eccezionale Multifort traspare dal suo look audace. I caratteristici indici rotondi con Super-LumiNova beige offrono una leggibilità ottimale sullo sfondo più scuro, che è satinato in verticale e rivela una sfumatura dal verde al nero.

La scritta “Chronometer” sul quadrante del Multifort M Chronometer testimonia la sua straordinaria precisione. Le informazioni possono essere lette rapidamente grazie ai colori e alle finiture contrastanti dei componenti, sotto un vetro zaffiro bombato con trattamento antiriflesso su entrambi i lati. Con una sfumatura che passa dal verde al centro al nero intorno al bordo, il quadrante cattura la luce con la sua sorprendente finitura satinata verticale. Una pratica apertura indica il giorno e la data a ore 3.

La cassa e il bracciale, forgiati in un acciaio estremamente resistente, alternano la sottile lucentezza delle superfici satinate e lucide. Affidabile fin nei minimi dettagli, il cronometro Multifort M resiste a una pressione di 100 m grazie soprattutto al fondello e alla corona a vite. Il bracciale offre la praticità di un cambio “one-click”, senza bisogno di attrezzi.

Il suo famoso Calibro 80 è reso ancora più preciso grazie alla presenza di una spirale in silicio, in grado di resistere alle variazioni causate da urti e magnetismo. La sua eccezionale riserva di carica può durare fino a 80 ore e costituisce un’ulteriore prova della sua affidabilità. Le raffinate finiture tradizionali di questo straordinario movimento – Cotes de Genève sulla massa oscillante, logo Mido inciso e viti azzurrate – possono essere ammirate attraverso il fondello trasparente.

