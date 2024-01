Kia Connect Live 4screen è una piattaforma che offre informazioni in tempo reale e personalizzate direttamente sul sistema di navigazione del veicolo, migliorando l’esperienza di guida. Gli utenti possono accedere a servizi personalizzati con offerte e promozioni mirate, come caffè gratuiti in determinate stazioni di ricarica o sconti speciali in hotel selezionati.

Kia ha lanciato il servizio Kia Connect Live 4screen, una piattaforma mirata a migliorare l’esperienza di guida fornendo informazioni in tempo reale e personalizzate direttamente sul sistema infotainment di navigazione. 4screen, la prima piattaforma al mondo di questo tipo, permette agli automobilisti di connettersi in real-time con le diverse aziende lungo il loro percorso. Attraverso icone specifiche sullo schermo del sistema di navigazione, gli utenti possono accedere a servizi personalizzati con offerte e promozioni mirate, senza dover cercare ogni volta l’offerta migliore.

Al momento, 4screen è operativo in diversi paesi europei tra cui Francia, Germania, Austria, Belgio, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Svizzera e Regno Unito, e presto sarà disponibile anche in altre nazioni. Gli utenti Kia possono accedere a 4screen tramite l’aggiornamento software online dei veicoli compatibili. I veicoli con funzionalità over-the-air riceveranno automaticamente l’aggiornamento nelle prossime settimane.

Questo servizio digitale offre un ulteriore livello di connettività, migliorando l’interazione tra il conducente e le opportunità disponibili nelle sue immediate vicinanze. Ad esempio, gli utenti Kia potrebbero beneficiare di caffè gratuiti in determinate stazioni di ricarica o sconti speciali in hotel selezionati.

Con il sistema 4screen, gli utenti possono facilmente identificare i servizi richiesti sulla mappa tramite simboli specifici che includono il brand o il logo dell’azienda, distinguendo le località con offerte speciali dalle altre. Un clic sull’icona fornisce ulteriori dettagli come orari di apertura e informazioni di contatto, e indirizza l’utente direttamente alla posizione selezionata tramite il sistema di navigazione.

Gli utenti possono personalizzare 4screen per visualizzare solo determinate categorie di servizi, come ad esempio solo le stazioni di ricarica, e possono disattivarlo in qualsiasi momento. Le promozioni attive vengono visualizzate in cima all’elenco di ricerca quando si cerca qualcosa di specifico, garantendo un’esperienza di guida sicura e senza distrazioni.

Kia e 4screen, lavorando insieme, mirano a plasmare il futuro dell’in-car engagement, offrendo contenuti e offerte personalizzate disponibili in tempo reale al conducente. L’introduzione di 4screen da parte di Kia rappresenta un passo avanti nell’arricchire l’esperienza di guida, fornendo contenuti e offerte personalizzate.

Copyright Image: Sinergon LTD