Kia K4, la berlina compatta forse anche per l’Europa

Kia K4 è la nuova berlina della gamma K del marchio coreano, la prima che forse potrebbe debuttare anche in Europa

Kia K4 è una nuova berlina compatta del marchio coreano, parte della gamma “K” al momento non presente in Europa, e di cui potrebbe rappresentare il primo modello per il nostro mercato.

L’auto porta con sé alcune novità estetiche, sempre però secondo la filosofia Opposites United inaugurata con Kia EV6 e presente su tutti i modelli più recenti del marchio in tutti i mercati globali. L’auto sarà presentata il prossimo 27 marzo 2024 al Salone di New York, in quanto auto comunque pensata principalmente per il mercato americano.

Kia K4, berlina con design fasback

Estraniante e spigolosa, la K4 prende molto da Kia EV9 e della nuova Sorento con un approccio innovativo e dinamico. Spicca in particolare il concetto di “Twist Logic“, che si traduce in un design unico, caratterizzato da profili quadrati disposti in sequenza in modo apparentemente e volutamente illogico, ma armonioso. La personalità viene evidenziata ulteriormente dallo stile fastback a freccia che caratterizza il profilo laterale della vettura, motivo ripreso anche dai larghissimi ma sottili gruppi ottici a LED.

Alla vista anteriore, la K4 cattura l’attenzione con i suoi fari verticali posizionati ai bordi esterni del frontale, che conferiscono un’impressione di sicurezza e imponenza. L’innovativa tecnologia di illuminazione “constellation” ispirata alla storica Tiger Face aumenta il tocco digital del design, mentre al posteriore, i fari verticali accentuano il senso di dinamismo.

Passando all’interno, la filosofia di design ìsi esprime attraverso un layout funzionale, non troppo minimal ma ricercato.. Contrariamente alle convenzioni del segmento, l’abitacolo della K4 presenta una divisione grafica distintiva tra lo spazio riservato al conducente e quello per i passeggeri, pensato per un equilibrio tra funzionalità tecnica e comfort, enfatizzando la sensazione di “abitacolo” per tutti gli occupanti.

Tornano anche qui materiali di alta qualità con vocazione alla sostenibilità, e tanti tipi di illuminazione. Il cruscotto è dominato da un grande schermo centrale e da una console elegante, mentre i comandi fisici sono stati ridotti al minimo per favorire un’interazione intuitiva.

Copyright Image: Sinergon LTD