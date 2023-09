Motorola edge 40 neo è lo smartphone progettato per durare nel tempo, che incarna la missione della famiglia edge: offrire una tecnologia all’avanguardia al maggior numero possibile di utenti.

Motorola edge 40 neo: caratteristiche

Il nuovo motorola edge 40 neo è caratterizzato da un design ultra-sottile (7,76 mm) e i bordi curvi del dispositivo rendono lo smartphone facile da tenere in mano, senza essere ingombrante. Inoltre, è dotato di certificazione IP68 per la protezione subacquea. Inoltre, il nuovo edge è dotato di un sensore fotocamera Ultra Pixel da 50MP con tecnologia di messa a fuoco istantanea all-pixel e prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione 16 volte più veloci, per scatti notturni incredibili.

Motorola edge 40 neo è il primo dispositivo edge di Motorola a sfruttare i servizi Lenovo CO2 Offset per compensare le emissioni di CO2 attraverso la riduzione delle stesse nel suo ciclo di vita medio e a sostenere progetti di azione per il clima in tutto il mondo. Inoltre, il dispositivo viene fornito in una confezione al 100% priva di plastica, con inchiostro di soia e il 60% di materiali riciclati, come il cartone grigio, la carta kraft e la carta da lucido. Grazie alla collaborazione con agood company, motorola edge 40 neo viene fornito anche con una cover 100% vegetale. Ogni custodia si abbina perfettamente al colore Pantone scelto per ogni motorola edge 40 neo.

Inoltre, quando arriva il momento di cambiare la cover del telefono, il sistema circolare di agood company, agood Loop, consente di riciclarla facilmente. L’azienda riutilizzerà la vecchia custodia trasformandola in qualcosa di nuovo, assicurandosi che non vada sprecata.

Proseguendo la pluriennale collaborazione di Motorola con Pantone, motorola edge 40 neo è il nuovo dispositivo dotato di colori accuratamente selezionati. Disponibile in tre tonalità, lo smartphone ispira l’individualità e incoraggia l’autenticità attraverso queste forti tonalità: Black Beauty, una tonalità di nero profondo con uno sfondo acrilico opaco, e due opzioni vivaci, Soothing Sea e Caneel Bay, caratterizzate da una finitura in pelle vegana estremamente confortevole che si integra perfettamente con il design maneggevole.

A portare il dispositivo a un livello superiore sono le funzioni innovative della fotocamera. La Visione Notturna Automatica ottimizzata lo rende un dispositivo perfetto per la fotografia serale, in grado di catturare foto più nitide e vivide dopo il tramonto, con una velocità fino a 16 volte superiore. La fotocamera da 50 MP utilizza pixel più grande del 40% rispetto alla generazione precedente, lascia entrare più luce, migliorando la qualità dell’immagine e creando foto vivaci sia di giorno che di notte. Gli scatti sono stabili e nitidi grazie all’OIS, e vi è anche un obiettivo ultragrandangolare da 13MP con Macro Vision e una fotocamera selfie da 32MP con tecnologia quad pixel per scatti sempre vividi.

motorola edge 40 neo è dotato di una capiente batteria da 5000mAh e vanta una ricarica rapida TurboPower da 68W, in grado di passare dallo 0% al 50% in soli 15 minuti. Inoltre, il display pOled da 6,55″ curvo con un refresh rate di 144 Hz6 consente di svolgere tutte le attività e le esperienze in modo ottimale.

L’esperienza visiva è più coinvolgente grazie ai bordi curvi che offrono una qualità senza confini. Questo design è completato da uno schermo con colori a 10 bit e DCI-P3, in grado di offrire oltre un miliardo di colori più vivaci e all’altezza degli standard cinematografici. Inoltre, grazie al display con luminosità di picco di 1300 nits, tutti i contenuti appaiono più chiari e nitidi, anche all’aperto.

Grazie al processore ultraveloce MediaTek Dimensity 7030 e alle connessioni di rete 5G, che garantiscono una maggiore larghezza di banda e una minore latenza, il dispositivo supporta giochi e tutte le attività.

motorola edge 40 neo è alimentato da Android 13 stock e offre un’ampia gamma delle più recenti funzioni di sicurezza e software che vengono continuamente aggiornate. Tra queste, i nuovi miglioramenti di Moto Secure che portano la protezione esistente a un livello superiore.

motorola edge 40 neo sarà disponibile in Italia al prezzo di 399,90 €.

