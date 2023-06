Napapijri partecipa Pitti Uomo 2023 con un doppio appuntamento che celebra il suo patrimonio, il suo passato e il suo futuro. Dal 1987 Napapijri esplora territori sconosciuti della moda intrecciando ispirazione outdoor ed energie urbane, e il suo ritorno a Pitti Immagine segna per il brand un momento di cruciale evoluzione.

Napapijri Pitti Uomo 2023: l’installazione e la nuova capsule

Napapijri sarà presente al Padiglione della Ghiaia con un’installazione intitolata “A Geography of Icons”, un’esperienza immersiva nel patrimonio del marchio che celebra le trasformazioni creative delle sue icone attraverso la lente del design, della sostenibilità e dell’innovazione. Facendo il punto sulla ricchezza del suo passato, il marchio anticipa la sua visione mentre si prepara a partire per un’altra spedizione.

Allo stesso tempo, il Cortile della Polveriera ospiterà uno spazio di grande impatto visivo dedicato alla circolarità come nuova forma di creatività e come fulcro dell’impegno di Napapijri verso la sostenibilità. Un cubo creato con impalcature e reti di sicurezza ospiterà l’edizione primavera estate 24 della Napapijri Circular Series, una capsule completamente riciclabile, certificata Cradle to Cradle e disegnata da Moreno Ferrari, icona del design italiano e vincitore del Compasso d’Oro.

Con questi due eventi, Napapijri riafferma il suo ruolo di protagonista iconico del panorama della moda outdoor. La recente nomina di Silvia Onofri a presidente del marchio rafforza questa traiettoria. Come lei stessa spiega: “Il mio background nel lusso e nella moda è alla base di una visione del futuro di Napapijri che si basa sull’elevazione. Rivisitare e rivalutare il passato iconico del marchio, coniugando al tempo stesso innovazione, design e sostenibilità, ridisegnerà in modo radicale il ruolo contemporaneo di Napapijri e la sua rilevanza culturale”.

