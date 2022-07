Nautica X Pull&Bear: il brand presenta una nuova collezione creata insieme a Nautica, uno dei brand di lifestyle più noto al mondo. I protagonisti della collezione Nautica x Pull&Bear sono total look con capi che vanno dai parka e bermuda color block alle giacche stile anorak abbinate a pantaloni cargo dalla struttura rimovibile.

Alcuni dei capi più in evidenza sono le polo a maniche lunghe con inserti multicolori, i total look composti da shorts e felpe vintage e le magliette con i loghi emblematici del brand. Sono stati inoltre inclusi due modelli realizzati in tessuto tecnico ripstop.

Nell’intera collezione troviamo elementi ispirati al mare aperto, come bandiere, codici nautici e una tavolozza di colori come il blu royal, il verde, il bianco e il giallo che rendono omaggio alle origini di Nautica. Per quanto riguarda i capispalla, gli impermeabili di due colori a contrasto con logo stampato sono destinati a diventare un vero must-have. La sezione di accessori include inoltre una selezione di sneakers, sandali con fascetta, cappellini e cappelli a secchiello.

