New Era Oracle Red Bull Racing 2024: il cappellino che celebra i 20 anni in Formula 1

New Era e Oracle Red Bull Racing celebrano 20 anni in Formula 1 con il cappello Retro Re-Edition in edizione limitata.

New Era svela una speciale linea in edizione limitata in collaborazione con Oracle Red Bull Racing per celebrare il 20° anniversario della scuderia. Il cappello Retro Re-Edition, ispirato a una delle prime creazioni per il team, è destinato a diventare un articolo da collezione. Questa esclusiva edizione è limitata a soli 400 pezzi numerati singolarmente, venduti con una dust bag in tela co-branded.

Il modello Retro Re-Edition celebra i venti anni di Oracle Red Bull Racing in Formula 1, rispecchiando il design originale del team con il modello regolabile 9Twenty di New Era. I loghi retrò del team e l’iconico toro ORBR, che si estende su un lato del cappellino, ricordano la famosa livrea della scuderia. Inoltre, questa edizione limitata presenta la bandiera del brand ricamata con cuciture rosse sul lato sinistro del cappellino.

Il cappellino celebrativo è disponibile su diverse piattaforme, tra cui sul sito di New Era, oltre che sul sito Red Bull. Dopo essere stato avvistato all’interno del paddock indossato dai VIP e dalla squadra Oracle Red Bull Racing, il cappellino Retro Re-Edition ha già suscitato numerosi commenti e interazioni sui social media. I fan potranno così acquistare un pezzo di storia della Formula 1, celebrando i successi e la longeva presenza del team nella massima competizione automobilistica.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte New Era

Copyright Image: Sinergon LTD