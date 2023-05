The North Face collezione UE: capi tecnici per il nuovo urban street style

The North Face collezione UE: l’esplorazione è da sempre parte integrante del dna di The North Face fine dalle origini del brand, nel 1966. Per questa stagione, The North Face propone una nuova prospettiva sull’esplorazione con la collezione The North Face UE, che combina tessuti innovativi, una costruzione tecnica e un design minimalista.

Dai grattacieli ai parchi in città, dai marciapiedi ai sentieri tortuosi, gli spazi urbani continuano ad evolversi, a crescere e a creare nuovi luoghi da scoprire. Gli escursionisti desiderosi di seguire la loro curiosità, di scalare le vette e di scoprire il loro posto nel mondo, hanno a disposizione “giungle urbane” da esplorare rimodellando così la loro prospettiva del mondo.

La collezione North Face UE connette gli esploratori al mondo che li circonda, che sia natura o città, una connessione in cui i capi tecnici prendono vita con un obiettivo preciso: quello di proteggere e supportare chi li indossa.

I designer della linea UE di questa stagione sono Hans Chyi, fondatore e Chief designer di wisdom e Andrea Jiapei Li, la designer di abbigliamento femminile di New York e candidata al Premio LVMH per il 2015. I due creativi hanno collaborato con il team di design di The North Face per immaginare realizzare e dare vita alla nuova collezione.

Ogni designer ha contribuito con la propria visione dell’evoluzione dello urban street style, contribuendo così a ridisegnare i singoli capi e a costruire una collezione che parla al mondo delle performance di The North Face e che riflette al contempo l’evoluzione dell’esplorazione negli spazi urbani.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.