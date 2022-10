North Sails Sailor Jacket autunno inverno 2022: il produttore internazionale di vele e brand di abbigliamento lifestyle, ha lanciato i nuovi modelli autunno inverno 2022 2023 della sua iconica Sailor Jacket presentati in tre diverse versioni, dando così espressione agli elementi fondamentali che sono alla base del patrimonio di North Sails.

North Sails Sailor Jacket autunno inverno 2022: la collezione

Original Sailor Jacket: l’originale iconica, rivista in chiave odierna e futura. La giacca, realizzata in nylon riciclato dal fit aderente, è completata da una finitura impermeabile. Un capo storico con un tocco contemporaneo.

Performance Sailor Jacket: pensata per affrontare le rigide condizioni che caratterizzano le regate, la Performance Sailor Jacket reinterpreta l’originale. Il suo tessuto riciclato antivento, impermeabile e traspirante e l’interno in morbidissimo pile si combinano tra loro per esaltare questo look iconico.

North Tech Sailor Jacket: l’evoluzione di un’icona. Realizzata in tessuto riciclato a tre strati con finitura impermeabile, la North Tech Sailor Jacket è una nuova interpretazione dell’estetica tradizionale di questo modello, pensata per gli amanti dell’avventura.

Quattro ambassador interpretano le Sailor Jackets

Il lancio avviene nell’ambito della campagna “We Are North Sails” in cui quattro ambassador si impegnano a superare i propri limiti, promuovendo allo stesso tempo un futuro più sostenibile e la salvaguardia degli oceani. Il windsurfer professionista Antoine Martin conosciuto come “The Crazy Guy”; la kiteboarder professionista Karlie Thoma; il velista professionista Pete Cumming ed infine Jerome Foster II, attivista per il clima e difensore dei diritti di afroamericani e nativi.

Il lancio delle Sailor Jackets della collezione autunno inverno 2022 segna anche un anno dalla certificazione BCorp da parte di North Sails Apparel. Continua infatti a crescere il mix di materiali a basse emissioni nella gamma di prodotti lifestyle: attualmente il 93% del cotone impiegato è biologico, mentre il 96% del poliestere e del nylon utilizzato è ottenuto da materiale riciclato.

